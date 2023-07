Feu d’artifice à Paris : hommage aux outre-mer sur ... une musique brésilienne

La mairie de Paris a décidé de rendre hommage aux outre-mers à l'occasion du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet près de la Tour Eiffel. Cela aurait pu être une excellente initiative, pour une fois que l'on parle des outre-mers à Paris. Oui mais voilà : c'est "Mas que nada", une chanson brésilienne chanté par l'artiste brésilien Sergio Mendes et les Black eyes peas, qui a été choisie pour accompagner les fusées et autres mortiers d'artifice... C'est en tout cas, la légende du reportage posté par le média Brut. Pas de maloya, ni de zouk, ni de biguine, pas de tamouré, ni de roulèr, ni de ni de gwoka... Un peu comme si le patrimoine musical des outre-mers n'existait pas... L'affaire a soulevé l'indignation sur les réseaux sociaux. Selon les les internautes, il aurait été plus judicieux d'aider les outre-mer à sortir de la crise socio-économique, que de leur dédier un feu d'artifice avec une musique non adaptée d’artifice

"Ce qui me sors par les yeux, c'est la légende de la publi.. "Paris rend honneur à l'outre-mer !", alors déjà mettre des chansons venant tout droit des Antilles ou de la Guyane ou encore de La Réunion aurait été plus approprié. Et ensuite, l'honneur de l'outre-mer aurait été de les aider à refaire toute l'électricité ainsi que l'eau courante surtout pour la Guadeloupe et la Martinique" lance un internaute dans les commentaires du post publié par brutofficiel

"La musique n’est pas adaptée et oui cela ne règle en rien les vrai problèmes qui sont les notre : le chlordécone, l’accès à l'eau potable".

"Le Brésil a devenu un territoire outre-mer?!? j’ai pas reçu ce mémo là" s'amuse un autre internaute.

Et vous, vous en pensez quoi ?

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com