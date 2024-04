Forte houle sur le littoral sud, ouest et nord fortes pluies attendues dans le sud

Ce dimanche 14 avril 2024, les zones littorales sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest restent placés en vigilance jaune vagues-submersion. Des vagues de trois mètres cinquante à quatre mètres en moyenne et pouvant atteindre les huit mètres déferlent, annonce Météo France. Météo France a également placé le sud en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de midi. La plus grande prudence est recommandée dans ces secteurs (photo rb/www.imazpress.com)

"Le fait marquant est l'état de mer. En effet, une houle australe déferle actuellement sur les côtes Réunionnaises avec des vagues présentant un risque de submersion" indiquent les prévisionnistes.

Cette houle de Sud-Ouest concerne le littoral allant de la Pointe des Galets (le Port) à la Pointe de la Table (Saint-Phioippe) en passant par la Pointe au Sel (Saint-Leu) avec des vagues atteignant en moyenne entre 3 mètres 50 et 4 mètres "mais pouvant exceptionnellement approcher les 7 à 8 mètres pour les vagues les plus hautes. La plus grande prudence est recommandée le long des côtes exposées"ajoute Météo France

Dans l’après-midi les pluies parfois fortes vont s'abattre sur le sud de l'île. "Elles peuvent prendre un caractère localement soutenu dans les hauteurs des Avirons, de l'Entre-Deux et du Tampon avec quelques débordements possibles sur le littoral entre l’Étang Salé et Saint-Pierre", indiquent les météorologues.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com