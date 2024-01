Fortes pluies : l'est et le sud-est restent en vigilance orange, le nord, le sud et l'ouest en vigilance jaune

"La Réunion demeure dans un environnement pluvio-instable. Un temps fortement dégradé est prévu en journée" annonce ce lundi 1er janvier 2024 Météo France. L'est et le sud-est de l'île restent en vigilance orange, le nord, le sud et l'ouest sont en vigilance jaune fortes pluies et orages jusqu'au moins 16 heures de l'après-midi.

177 mm dans les Hauts de Sainte-Rose et 100 mm au Pas de Bellecombe-Jacob ont été enregistrés sur les dernières 24 heures a précisé le bulletin méteo ce lundi.

"Le département se trouvant dans un environnement instable, des précipitations modérées à localement fortes restent

d'actualité, notamment sur les régions Est et Sud-Est. Ces précipitations peuvent prendre localement un caractère orageux (région du Volcan notamment)" ont indiqué les météorologues.

Les conseils de Météo France a adopter en vigilance Orange Fortes pluies/Orages ci-dessous.

Je m’éloigne des cours d’eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l’étage

Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement

J’évite de me déplacer

Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux

Je mets mes biens hors d’eau et je localise mon kit d’urgence

Je fais attention à l’eau du robinet : ne pas oublier qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins 48 h après l’arrêt des pluies

Je m’éloigne des arbres et des cours d’eau

Je m’abrite dans un bâtiment en dur

Je me tiens informé et je limite mes déplacements

Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

J’évite d’utiliser mon téléphone et les appareils électriques

Je signale sans attendre les départs de feux dont je peux être témoin

