Fortes pluies : l'ouest, le nord et l'est en vigilance jaune à partir de cette nuit

L'ouest, nord et est seront en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de la nuit prochaine. "Les pluies et les orages restent encore à distance en début de nuit, mais on peut s'attendre aux premières averses significatives en deuxième partie de nuit" précise Météo France. Les pluies qui ont démarré dans la nuit se poursuivront en s'intensifiant en matinée (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Aucune région n'est à l'abri mais les épisodes pluvieux sont plus marqués dans l'ouest, le nord et l'est du département. Des coups de tonnerre peuvent se faire entendre" détaille Météo France.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com