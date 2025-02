Fortes pluies : la route du littoral va être basculée sur les voies côté mer

Suite aux dernières fortes précipitations ce lundi 3 février 2025, la circulation sur la Route du littoral va être basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et La Possession (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Un basculement sur les voies côté mer que certain ont pu voir venir grâce au site routes.re, alors que le seuil de basculement va bientôt être atteint.

- Trois niveaux d'alerte -

Le site affiche une barre de progression qui permet de savoir si les seuils sont bientôt atteints et donc d’anticiper bien avant l’annonce effective du basculement.

La progression est représentée par un système de couleur pour faciliter la lecture :

• Vert : Les conditions sont stables, aucun basculement imminent.

• Jaune : La vigilance est de mise ; la situation se rapproche du seuil de basculement.

• Rouge : Seuil atteint, un basculement de la route est nécessaire pour garantir la sécurité.

- Des basculements moins fréquents à l'avenir -

Le 9 août 2024, la Région Réunion a décidé de modifier les conditions de basculement de la route du littoral. Désormais, "le seuil sur les 3,5 km entre la Grande Chaloupe et La Possession ont été réduits. Ce qui réduira le mode de basculement entre 12 heures, 18 heures et 24 heures selon la situation et les périodes", indique la Région.

D'après le document de la Région, le nombre de jours de basculement passera de 18 à 9 jours par an en moyenne.

Des basculements qui deviendront de l'histoire ancienne, dès lors que la phase 2 de la Nouvelle route du littoral aura abouti. Si le démarrage des travaux du viaduc est prévu mi 2027, pour une mise en service mi 2030. Si tout se passe bien.

