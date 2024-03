Du lundi 25 mars au vendredi 29 mars 2024, France Travail Réunion organise la semaine de l'emploi. Chaque jour sera consacré à un secteur en tension avec une session de recrutement en matinée et un moment d’échanges entre experts l’après-midi. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Pendant 5 jours, France Travail La Réunion et ses partenaires seront présents sur toute l’île pour créer la rencontre entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs d’emploi.



5 jours, 5 secteurs :

Lundi : Santé / Action sociale / services à la personne

Mardi : BTP

Mercredi : Hôtellerie / Café / Restauration

Jeudi : Commerce

Vendredi : Transport / Logistique



Tout le programme est à retrouver sur francetravail.fr région La Réunion



- Des matinées dédiées au recrutement -



Des matinées de recrutement se tiendront dans les 4 arrondissements de l’île. Les demandeurs d’emploi pourront rencontrer les entreprises et les partenaires présents pour être informés des opportunités d’emploi et de formation. Mais surtout, ils auront l’opportunité de valoriser leurs compétences, leurs parcours et leurs motivations.



Plus de 6000 demandeurs d’emploi et 250 entreprises sont attendus sur toute la semaine.



En complément des Job dating, les partenaires de France Travail feront découvrir les différents métiers grâce à des démonstrations, des ateliers, des immersions professionnelles, des casques de réalité virtuelle.



- Expertise emploi : un secteur à la loupe -



Des temps d’échanges entre experts pour agir ensemble sur le marché du travail ! Chaque jour, des experts de France Travail, des entreprises et des partenaires, présenteront un état des lieux du secteur, feront une projection sur les opportunités et évolutions à venir, échangeront sur les besoins afin de trouver ensemble des solutions concrètes.



