French Bee : un copilote blessé dans un vol long-courrier, vive protestation d'un syndicat

Selon le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), le 17 août 2023 le vol long-courrier Papeete - San Francisco de French Bee aurait été effectué avec un copilote blessé à la suite d'un accident de deux roues. Interrogée par Imaz Press, la compagnie indique avoir "mis en œuvre toutes les actions requises suite à cet événement conformément à la réglementation en vigueur" (Photo www.imazpress.com)

Dans un courrier adressé récemment à la direction de la compagnie aérienne par le syndicat, cet incident met "en lumière et renforcer le sentiment d’insécurité des vols constituant un danger grave et imminent pour la vie et la santé des navigants et des passagers"

Le syndicat affirme dans son courrier : le vol "a été opéré suite à l’intervention de la direction avec un copilote en incapacité physique de vol, ce dont l’équipe dirigeante French bee avait pleinement connaissance"

Le Snpl note que" l'Organisme de maintenance agréé, en l'occurrence Medaire", avait pourtant adressé in e-mail envoyé à" la direction de de French bee stipulant clairement la condition du copilote", à savoir "une unfit to fly (inaptitude à voter)"

Toujours selon le syndicat la direction aurait " écarté la procédure compagnie Medaire (…) pour, à la place, se référer à l’avis du médecin compagnie (…) Le Commandant de bord est parti en vol également en pleine connaissance de la situation".

"Tout dans ce vol a été fait au mépris de toutes les procédures en vigueur dans la compagnie" dit encore le syndicat qui s'insurge entre contre "le sentiment d’insécurité des salariés lié au management par la peur, faisant émerger une crainte de mettre son emploi en jeu à chaque action ou décision".

Ces affirmations sont réfutées par la compagnie. Sollicitée par Imaz Press, l'entreprise souligne : "French bee a mis en œuvre toutes les actions requises suite à cet événement conformément à la réglementation en vigueur".

A noter que ce vendredi 15 décembre, le syndicat a aussi adressé à la direction un préavis de grève pour la période - reconductible - du 22 décembre 2023 au mercredi 27 décembre 2023.

Le conflit aurait finalement été évité et un accord aurait été trouvé entre le deux parties.

pl/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com