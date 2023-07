Fruits et légumes, même s'ils sont moches, ils sont bons

Confitures, soupes, jus ou encore compotes, voilà ce qu'on peut faire des fruits et légumes considérés comme moches, déformés, trop gros ou trop murs. Sandra Ramaye s'affaire en cuisine depuis plus de deux ans pour sauver ces produits de la perte. (www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Par le biais de son association, la gourmandise des moches, Sandra Ramaye rachète auprès des agriculteurs et coopératives péi les fruits et légumes invendus pour les transformer en conserves et bocaux gourmands.

Une fois prêts, les produits sont vendus dans un local de Vavang'Art à l'Entre-Deux mais aussi sur les marchés et gros évènements locaux.

Si vous avez un jardin, l'association propose de récupérer vos fruits ou légumes en fin de vie. En contrepartie, vous récupérerez une conserve fabriqué à 100% avec vos produits.

- Lutter contre le gaspillage alimentaire -

"Une partie des invendus est emmenée au Port pour être détruite alors que des gens n'ont pas les moyens d'accéder à la nourriture. Je trouve ça scandaleux. C'est pourquoi il est hyper important de lutter contre le gaspillage" affirme Sandra Ramaye.

L'un des objectifs de l'association est de faire prendre conscience qu'on peut manger sainement tout en transformant les aliments voués à être jetés.

En plus de la vente de produits, des ateliers de sensibilisation au gaspillage alimentaire sont en développement auprès des marmailles dans les écoles et sur les marchés.

- Une préparation de longue haleine -

En fonction de la demande des agriculteurs, la gourmandise des moches va récupérer plus ou moins de fruits et légumes par semaine. Mais actuellement, l'association est obligée de limiter les arrivées par manque de temps et surtout de personnel. Et oui, le travail de transformation peut parfois durer des heures, en particulier pour les confitures.

Attentive au niveau de sucre dans les produits, Sandra Ramaye sucre très peu les confitures. Alors pour atteindre sans abus les 55 grammes de sucre nécessaires dans un bocal de 100, il faut compter entre 7 et 10h de cuisson des fruits.

"Il y a beaucoup trop de marchandises par rapport à mes capacités de production. Je suis obligée d'en refuser pour éviter de gaspiller à mon tour" insiste la gérante qui est seule en cuisine.

C'est justement pour cette raison qu'elle est en train de passer son titre d'encadrante technique d'insertion pour pouvoir prendre du personnel tout en étant un soutien au retour à l'emploi.

- Une aide à l'insertion -

" Il y a beaucoup de chômage à La Réunion. Sur l'Entre-Deux, le taux de demandeurs d'emploi est important. L'association leur permettrait d'avoir accès à un revenu et à des compétences" explique-t-elle.

Grâce à une cagnotte récemment lancée en ligne, Sandra Ramaye espère pouvoir financer de nouvelles plaques de cuisson et embaucher de nouveaux coéquipiers.

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com