Gastronomie : coup d’envoi de l’opération "Le Grand Repas 2023"

Ce jeudi 19 octobre 2023, La Réunion participe à une opération d'ampleur nationale, "Le Grand Repas". Le concept est simple : une fois par an, un même menu local est partagé par les citoyens d’un même territoire que ce soit sur son lieu de restauration habituel ou chez soi. Chaque région de France est représentée par un.e chef.fe parrain/marraine. Sur l’île, deux chefs co-parrains font une ode à la gastronomie réunionnaise : le Chef Benoit Vantaux pour la restauration traditionnelle et le Chef Francisco Gelabert pour la restauration collective. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration)

Ces virtuoses de la cuisine succèdent au Chef Kevin Minatchy, le parrain de la première édition de l’opération "Le Grand Repas 2022". Cette initiative nationale est relayée par l'Office du Tourisme Intercommunal du Nord de La Réunion (OTI Nord). D’ailleurs, La Réunion demeure le seul territoire ultra-périphérique à participer cette année à l’évènement fédérateur "Le Grand Repas" pour la deuxième fois consécutive.

Retrouvez la liste des Chefs partenaires ayant signés la charte d’engagement et de participation pour Le Grand Repas 2023 Île de La Réunion / Océan Indien en annexe.

L’association Le Grand Repas créée sous l’impulsion d‘Emmanuel Hervé et de grands Chefs tels que Thierry Marx ou Guillaume Gomez élabore, coordonne et met en œuvre une série d’initiatives aux niveaux local, régional et national, qui s’inscrivent autour de la sensibilisation, la valorisation et la transmission de notre patrimoine gastronomique.

Ces initiatives contribuent également à la valorisation de ce qu’est la spécificité historique, culturelle et sociologique du "Repas Gastronomique des Français" selon la définition de son inscription par l’UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité le 16 novembre 2010. Cette définition allie gastronomie et traditions populaires et véhicule les valeurs fondamentales du "vivre ensemble et du partage, de la convivialité et de la curiosité, une bonne part d’humanisme et l’art de vivre à la française.

L’initiative du Grand Repas repose sur le partage, au niveau local ou régional, par l’ensemble des citoyens d’un même territoire, d’un même menu, conçu à base de produits locaux et de saison, servi le même jour.