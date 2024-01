Le mardi 2 janvier 2024, à Saint-Pierre, les militaires de la gendarmerie ont appréhendé une personne détenant du cannabis conditionné pour la vente. L’enquête a permis de découvrir, à bord de son véhicule et à son domicile, d’autres conditionnements et de l'argent. Le même jour, les militaires de la brigade de Saint-Louis, exploitant un renseignement, ont découvert à Saint-Louis 52 pieds de cannabis cultivés au sein de six domiciles différents (Photo Gendarmerie)