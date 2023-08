Geneviève de Fontenay , la France raillée, Alice Lemoigne, Mondial

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 2 août 2023 : - Ex patronne du concours Miss France, Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans - JO-2024 : un média américain raille la France et la répression policière - Surf : Alice Lemoigne se qualifie pour les 8ème du Huntington Beach Longboard Classic - Coupe du monde féminine 2023 : la France bat le Panama 6 à 3 et file en 8ème de finale

Ex patronne du concours Miss France, Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans

Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans, a annonce ce mercredi 2 août son fils Xavier, à TF1-LCI. Toujours coiffée de son indéboulonnable chapeau, l'ancienne dirigeante du Comité Miss France avait décidé de quitter la direction du concours de beauté en 2015, après plus de 60 ans de présidence quasiment sans partage. Elle avait an centre de la polémique dans l'affaire des photos publiées sans droit de la Réunionnaise Valérie Bègue, Miss France 2008

JO-2024 : un média américain raille la France et la répression policière

Dans une vidéo publiée le 27 juillet 2023, le média américain New York Insider raille la France et les Jeux olympiques de 2024. A moins d'un an de la compétition internationale, New York Insider dénonce la répression policière qui a visé les manifestations, des Gilets jaunes à la réforme des retraites, en passant par les émeutes qui ont suivies le meurtre du jeune Nahel.

Surf : Alice Lemoigne se qualifie pour les 8ème du Huntington Beach Longboard Classic

La Réunionnaise Alice Lemoigne participe actuellement au Huntington Beach Longboard Classic aux Etats-Unis, dans le cadre du Longboard Tour 2023. Après avoir échoué à gagner sa série du 1er tour le week-end dernier, elle a finalement réussi à sortir victorieuse du 2ème tour de repêchage ce mardi 1er août 2023 en battant la Japonaise Natsumi Taoka 16.10 points à 13.44. Direction les 8ème de finales désormais, où elle affrontera l'Australienne Tully White

Coupe du monde féminine 2023 : la France bat le Panama 6 à 3 et file en 8ème de finale

L'équipe de France féminine de foot s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la coupe du Monde en battant le Panama 6-3. Les Bleues terminent en tête du groupe F. Même avec ce succès et le nul du Brésil contre la Jamaïque (0-0), synonyme d'élimination pour les Brésiliennes, les Bleues ne sauront que jeudi le nom de leur adversaire en huitième mardi à Adelaïde