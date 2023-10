Grand Raid : de fortes chaleurs et des averses prévues en journée

Dans moins de deux semaines, le Grand Raid et ses traileurs fait son grand retour sur les sentiers de La Réunion. Si l'année dernière la chaleur était de mise, quel temps fera-t-il du 19 au 22 octobre prochain ? Selon les prévisions de Météo France, si les coureurs vont avoir chaud. Ils devront également faire attention aux risques d'averses dans les chemins de l'île. Toutefois, Météo le rappelle, "à une telle échéance lointaine (J-13 !), on ne peut qu'esquisser une vague tendance générale, qui sera ensuite affinée au fil des jours" (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Les conditions générales envisagées sont : un régime d'alizé plus ou moins humide et a priori moins venteux qu'en moyenne climatologique.



Et des "températures plutôt au-dessus des normales, probable sensation chaude et lourde en journée plus marquée que l'année dernière dans le cirque de Mafate ou le long du chemin des Anglais (mais cela dépendra aussi de la couverture nuageuse, qui est encore incertaine)."

Météo France rappelle cependant "que même dans une masse d'air plus chaude que la normale, il peut faire assez froid la nuit dans les hauts de La Réunion..."

Un risque d'averses n'est pas à exclure.

Ces tendances seront affinées la semaine prochaine, puis des prévisions météo expertisées plus détaillées pour différents points de passage des courses seront mises en ligne en début de semaine du 16 octobre sur notre site https://meteofrance.re/fr

