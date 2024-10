Grand Raid : Régine Damour au départ pour sensibiliser à l’accompagnement des personnes autistes

Régine Damour, auxiliaire socio-éducative auprès des adultes avec Troubles du Spectre Autistique complexes (TSA), participe au Grand Raid cette année pour sensibiliser à l’accompagnement au soin des personnes avec TSA complexes et à l’accès à un diagnostic précoce. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Elle est soutenue par l’Association IRSAM et particulièrement IRSAM Les Cascavelles, l’Etablissement d’Accueil Médicalisé où elle travaille à La Plaine des Palmistes.

"Je veux courir pour Elise-May qui était accompagnée par IRSAM Les Cascavelles. Elle est décédée suite à une maladie chronique et je veux lui rendre hommage pour son parcours et son courage. Nous avons dû mettre des moyens importants en place pour qu’elle puisse avoir accès à un diagnostic et au soin du fait de sa pathologie accompagnée de troubles sévères. Je pense qu’il est important de sensibiliser aux TSA car pour permettre aux personnes autistes d’être acceptées par la société et qu’ils accèdent au droit commun, il faut que le grand public apprenne à les comprendre."

IRSAM Les Cascavelles et l’Association IRSAM adhèrent à la Charte Romain Jacob pour un meilleur accès aux soins des personnes vivant avec un handicap.

L’Établissement d’Accueil Médicalisé (EAM) IRSAM Les Cascavelles propose aux adultes présentant des Troubles du Spectre Autistique complexes (TSA) un accompagnement qui vise à améliorer la qualité de vie de la personne en développant ses potentialités dans toutes ses dimensions.