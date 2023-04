Grève chez Carrefour Sainte-Clotilde : les salariés lèvent leur blocage après la décision de justice

Ce mercredi 26 avril 2023, six salariés de chez Carrefour Sainte-Clotilde ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Ces derniers ont décidé de lever le blocage suite à des astreintes prononcées par le juge : 500 euros par jour et par personne à chaque constat d'infraction, soit le blocage du magasin, raison pour laquelle ces derniers l'ont levé. Pour rappel, depuis le vendredi 21 avril, à l'appel de la CFDT, les salariés avaient entamé une grève au sein du magasin Carrefour de Sainte-Clotilde. Un mouvement qui a pris racine dans l'échec des négociations annuelles salariales. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

500 euros par jour et par personne, c'est l'astreinte à laquelle seront soumis les six employés grévistes de chez Carrefour Sainte-Clotilde en cas de nouveau blocage du magasin. Ils étaient assignés devant le tribunal de Saint-Denis ce mercredi 26 avril 2023, après avoir commencé leur mouvement de grève vendredi 21 avril dernier, à l'appel de la CFDT. Les grévistes ont donc cessé leur mouvement ce mercredi 26 avril 2023.

- "Les salariés s'y attendaient" -

"C'est une décision à laquelle les salariés s'attendaient", déclare l'avocat de la CFDT dans cette affaire. "Le président a fait valoir que lui aussi n'avait pas pu accéder [au Carrefour]. C'est une décision que je trouve apaisante."

"Les grévistes ne sont pas là car ils sont en train de tout ranger et de nettoyer" affirme leur avocat. "Ils sont un petit peu amer". Pour la suite, "il y aura surement une saisie d'un médiateur ou de l'inspection du travail. Les NOA c'est bien joli, encore faut-il avoir des éléments véritables et une explication. Elle est obligatoire mais on ne dit pas qu'elle forcément doit aboutir.

Mais bon, c'est comme au niveau national, si vous n'avez pas envie de parler de ça ou de ça, on ferme la porte. Alors que la CFDT est un syndicat qui accepte toujours la discussion sans violence." Regardez

- Le patron de l'enseigne soulagé -

Un "soulagement" pour Sullivan Bousleiman, directeur de Carrefour Sainte-Clotilde, pour qui l'objectif est de "permettre à nos clients de retrouver leur magasin". Mais pour lui, "il n'y a pas de réjouissance particulière". "Le dialogue et la communication et les échanges ont été les maîtres mots pendant ces quatre dernières années, il n'y a pas de raison que ça change" déclare-t-il.

Concernant de nouvelles négociations avec les salariés, "les NAO sont terminées" dit-il. "Maintenant je me tiens à disposition des organisations syndicales pour discuter mais la négociation en tant que telle s'est terminée lors de la dernière réunion."

Pour le patron, l'heure n'est pas encore à l'évaluation du préjudice. "Ça a coûté, un mouvement de six jours ça coûte à une entreprise. Mais il y a énormément de paramètre à analyser. Ça viendra après. Là maintenant, le plus important c'est de refaire un peu de commerce, retrouver nos clients, qu'ils puissent retrouver leurs habitudes dans les meilleures conditions." Regardez.

