Grève illimitée chez les taxis de l'île après un désaccord sur la nouvelle convention 2024

L'intersyndicale des taxis de La Réunion a déposé un préavis de grève illimitée qui débutera à partir du jeudi 28 décembre 2023. Les revendications portent sur un désaccord avec les dispositions de mise en place et modalités de la nouvelle convention du transport assis professionnalisé 2024 qui lie les entreprises de taxis à la Caisse générale d'assurance maladie. Une demande d'audience a également été déposée auprès de la préfecture. Nous la publions ci-dessous (photo : sly/www.imazpress.com)

Le Taxi exerce un service public pour l'ensemble de la population Réunionnaise; avec 580 Autorisations De Stationnement (A.D.S.), 500 entreprises, une masse salariale d'un peu plus d'un milliers de salariés, pour un parc automobile d'un plus d'un millier de véhicules participant activement de manière direct et indirecte à l'économie du Transport à la Réunion.

Ce service comprend le transport des administrés vers les structures de soins dans la cadre de la convention Transport Assis Professionnalisés (T.A.P.) auprès de la CGSS974; le transport des administrés par le PASS TRANSPORT dispensé par le Conseil Départemental ainsi qu'un ensemble de courses diverses pour la population.

Le "T.A.P." représente un budget à la C.G.S.S. 974 de 62 Millions d'euros en 2022 et représente 98% du chiffres d'affaires des quelques 402 entreprises de Taxis pout517 A.D.S. Conventionnées.

Depuis la délivrance des agréments de manière conventionnelle avec la C.G.S.S. 974 en 2008, vous n'êtes pas sans savoir que nos entreprises ont investis humainement et matériellement pour satisfaire à cette demande de transport.

Nous sommes des prestataires qui travaillons de manière permanente du lundi au dimanche y compris jours fériés sans interruption sur prescription médicale en transportant des bénéficiaires vers les structures de soins.

Lors de la Réunion technique du 2l décembre 2023, la C.G.S.S. 974 nous a fait part des modalités et dispositions de la nouvelle convention 2024, liant la C.G.S.S. 974 aux entreprises de taxis, vont avoir un impact désastreux sur la pérennité de nos entreprises.

En l'état actuel des choses, nous trévoyons une baisse considérable de notre chiffre d'affaires.

Dans cette perspective, qu'adviendra-t-il d'une majorité des patients qui n'auront plus accès de manière optimale à leurs centres de soins de proximité ou en agglomération (suppression des forfaits trajets courts car non incitatif) ?

La création d'une plateforme de mise en relation entre la patientèle et les prestataires que nous sommes, n'a pour nous aucune utilité. Jusqu'aujourd'hui nous parvenons à organiser et encadrer nos prestations sans intervention exterieure.

Qu'adviendra-t-il du personnel que nous avons embauchés et in-fine de nos entreprises ?

À ce titre, nous avons déposés un préavis de grève illimité à partir du jeudi 28 décembre 2023 dès 5h.

De ce fait, Monsieur le Préfet, nous souhaitons vous rencontrer en intersyndicale afin de vous faire part de nos inquiétudes.