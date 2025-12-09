Groupe Hospitalier Est Réunion : le Dr Judith Gounou élue Présidente de la Commission Médicale d’Établissement

À Saint-Benoît, l’élection du Dr Judith Gounou à la présidence de la Commission Médicale d’Établissement, CME, et du Dr Yannick Charifou à la vice-présidence, le GHER ouvre un nouveau cycle de gouvernance médicale. Une étape majeure pour définir les futures orientations du projet médical, mais aussi garantir la qualité des soins et poursuivre le travail commencé par la précédente équipe. Le CME est composé de 35 titulaires et 9 suppléants élus pour 4 ans. (Photo : CHU/ GHER)

"Je me suis présentée pour participer activement à renforcer la position du GHER au sein du Groupement Hospitalier de Territoire, GHT. Cet établissement est une voix qui se doit de résonner avec force, clarté et éfficacité pour le bien être des patients" explique le Dr Judith Gounou.

- Une équipe expérimentée -

Le Dr Judith Gounou, est spécialiste en gériatrie, est diplômée en 2007 de la Faculté de Médecine d’Antananarivo. Elle est également, entre autres, titulaire d’une Capacité de médecine de Gérontologie, d’un DU de prise en charge de la douleur, d'un DU maladies infectieuses et foie, d’un DIU nutrition du sujet âgé.

Arrivée au GHER en 2011 comme interne, elle a exercé comme assistante associée et spécialiste, en médecine et en

gériatrie de 2015 à 2019 avant d’être nommée PH titulaire en 2021 au sein du service de médecine de spécialités, orientation gastroentérologie et neurologie.

Son engagement institutionnel est marqué par un mandat de Responsable de l’Hémovigilance de 2018 à 2022, ainsi

qu’une participation active au CLAN, témoignant d’une sensibilité forte aux enjeux de qualité, de nutrition et de sécurité des soins.

Dr Yannick Charifou, élu vice-Président de la CME est praticien hospitalier titulaire, médecin urgentiste, est diplômé de la Faculté de Médecine de Bordeaux.

Arrivé au GHER en 2012 comme interne, il y poursuit l’essentiel de sa carrière : praticien aux urgences dès

2016, puis PH en 2019, exerçant depuis 2022 entre les urgences et l’Unité de Surveillance Continue.

Nommé Chef du pôle Soins Critiques en 2023, il a également présidé la commission de formation & DPC, occupé la vice-présidence de la Commission des Usagers et exercé comme médecin médiateur. Un parcours marqué par le sens du collectif, la structuration des pratiques et une attention constante à la qualité des soins sur le territoire.

Dr Yannick Charifou explique : "en vice-présidence de la CME, il s’agit d’accompagner la Présidente pour que les défis du GHER, à commencer par les futures urgences, se traduisent en progrès visibles pour nos patients et en appuis solides pour les professionnels de santé qui portent chaque jour l’humanité du soin."

- Un engagement sans faille -

L’élection de cette nouvelle équipe marque une étape structurante, porteuse de continuité et d’ambition collective.

Ce renouvellement intervient à l’issue du mandat du Dr Vincent Appavoupoullé, Président de 2021 à 2025, et de sa Vice-Présidente, le Dr Séverine Klein.

Le GHER tient à les remercier chaleureusement pour leur engagement sans faille, leur implication à porter haut les valeurs de l’établissement et leur détermination à représenter la voix des patients et des professionnels.