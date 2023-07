Handball : le Réunionnais Théo Ducap intègre le centre de formation du PSG

À la rentrée prochaine, le jeune Réunionnais de 17 ans Théo Ducap intégrera le centre de formation professionnel du Paris Saint-Germain. Le gaucher de Lasours Handball, s'envole le 27 juillet des espoirs plein la tête, conscient que le "plus dur commence".

Pour le sportif péi, le départ pour Paris approche. "Je n'appréhende pas ces moments. Je suis face à une volonté que j'ai toujours voulu porter : jouer du handball de haut niveau. Cela va être très difficile, beaucoup de monde me le répète. Mais j'ai trois ans de formation pour y arriver. Je suis motivé et j'y vais pour donner le maximum", dit-il.

À son arrivée à Paris, Théo Ducap commencera par la préparation physique. "Elle débute le 31 juillet avec le groupe au complet et le coach Thierry Perreux, entraîneur du centre de formation - qui est à la base de ma venue à Paris. Je ne connais personne, à part Noah Narcisse, le fils de Daniel."

"Ici, j'ai commencé un programme de préparation depuis deux semaines et je pense arriver plutôt bien en jambes. Pour l'heure ça se passe bien. Je sais également que la prise en compte de la récupération sera une donnée importante. Car chaque jour de repos sera la bienvenue pour encaisser cette charge de travail nouvelle. Je m'attends à souffrir", confie Théo Ducap.

- Objectif, l'Équipe de France -

Les objectifs du handballeur sont clairs, "d'abord m'adapter à cette nouvelle vie. Il faudra tout donner pour le club. À Paris, je vais travailler davantage aussi bien en quantité qu'en qualité, et je vais jouer des matches d'un niveau supérieur. C'est un plus énorme quand on veut progresser. J'y crois".



"Je garde bien ancré au fond de ma mémoire ma première expérience "ratée'" de 2022 avec l'équipe de France des 17 ans. J'ai découvert, appris, et compris ce que je devais faire pour revenir en stage national. Surtout se donner à 100% sur quatre jours et pas un ou deux. Je n'étais pas prêt. Cela m'a servi de leçon."

Car en 2023, après des Interpoles réussis, Théo Ducap a pu réintégrer le groupe France des 32, avec l'ambition d'être désormais "plus qu'un remplaçant".

Mais avant de partir pour Paris, le jeune a une immense pensée pour sa maman. "Une personne à qui je dois tout. Elle m'a toujours guidé au mieux vers mon ambition, m'a motivé, en m'ayant vu dans tous mes états. Et si je dors, je vis, je mange handball, c'est beaucoup grâce à elle."



Une mère assurément fière du parcours de son fiston et qui a intégré l'accélération des événements. "Oui, il part au bon moment à un an de sa majorité. Et même s'il n'est pas du genre à exprimer ses sentiments, je le sens serein car il est là où il a toujours voulu être. Le fait d'avoir joué avec plus âgés que lui au cours de son parcours local constitue un plus dans le sens où il ne stresse pas et sait s'adapter. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face : on attaque le très haut niveau et ça va démarrer fort", explique Aline, sa maman.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com