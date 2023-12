Hausse du nombre de cas de Covid-19, La Réunion en post épidémie de gastro

Les cas de Covid-19 augmentent depuis plusieurs semaines. Du 20 au 26 novembre 2023 (Semaine 47), le taux de positivité est de 30% en S 47, comparé à 26% la semaine précédente. Concernant la grippe, le nombre de passage aux urgences continuent de baisser. La Réunion passe par ailleurs en post épidémie de gastro avec une baisse du nombre de passages aux urgences. Nous publions le communiqué de Santé Publique France ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

• Covid-19

Depuis la semaine 42 une reprise de la circulation virale de la COVID 19 à un niveau modéré est constatée.

Depuis la forte hausse observée en S 44 comparée aux semaines précédentes, le taux de positivité continue d’augmenter en S 47. Le taux de positivité (TP) pour le Covid 19 était de 30% en S 47 comparé à 26% la semaine précédente.

Le taux de dépistage était en forte augmentation, passant de 78 tests pour 100 000 habitants en S 46 à 105 tests pour 100 000 habitants en S 47 34

La hausse du TP constatée depuis la S 42 concerne toutes les classes d’âges. Cependant depuis la S 46 on observe une hausse du taux de positivité principalement chez les plus jeunes de moins de 15 ans et chez les 45 à 74 ans.

Le nombre de passages aux urgences pour motif de COVID 19 continue d’augmenter en S 47 avec 50 passages contre 29 passages la semaine précédente, soit une hausse de 72 %. Il s’agit d’un niveau de passage hebdomadaire jamais atteint depuis début juillet 2023

Le nombre d’hospitalisations après un passage aux urgences pour motif de COVID 19 continue également de progresser avec 21 hospitalisations en S 47 contre 14 en S 46 soit une augmentation de 50%.

• Grippe

En S 47 une baisse modérée des passages aux urgences pour motif de syndrome grippal a été observée en comparaison à la S 46. Au total, 27 passages ont été comptabilisés en S 47 contre 32 en semaine S 46.

Les hospitalisations étaient fortement à la baisse avec 2 hospitalisations en S 47 vs 8 en S 46. La part d’activité des urgences pour un motif de grippe restait faible en représentant seulement 1% de l’activité totale

Depuis le début de l’épidémie de grippe, un total de 19 cas graves a été identifié par les services de réanimation parmi lesquels, 16

adultes et 3 enfants.

Concernant les adultes, l’âge médian était de 63 ans. L’essentiel des cas graves était représenté par des femmes avec un sex ratio H/F de 0,18 et 9 cas sur 10 ont présenté au moins une comorbidité.

Deux décès ont été notifiés. D’un point de vue virologique, la majorité des cas graves avait contracté une grippe de type A.

La surveillance virologique identifie une circulation majoritaire de grippe de type A. Le taux de positivité était stable en S 47 avec 12% des tests positifs pour les virus grippaux en S 47 contre 11% en S 46.

La Réunion reste en phase post épidémique de grippe.

• Bronchiolite

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient à la hausse en S 47 comparé à la semaine précédente. En S 47, 59 enfants âgés de moins de 2 ans ont été aux urgences pour une bronchiolite versus 47 en S 46.

Le nombre des nouvelles hospitalisations était stable en S 47 avec 20 hospitalisations contre 21 hospitalisations en S 46.

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était de 13,8% en S 47 contre 11,7% en S 46.

• Gastro

En S 47 les passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro entérite étaient à la baisse avec 88 passages versus 104 passages en S 46 soit une baisse de 15 %. Le nombre d’hospitalisations était aussi en diminution avec 9 hospitalisations en S 47 vs 15 en

S 46.

Chez les enfants de moins de 5 ans l es passages aux urgences pour un motif de gastro entérite étaient aussi à la baisse (46) comparés à la semaine précédente (61). Les hospitalisations après un passage aux urgences étaient au nombre de 5 hospitalisations en S 47 versus 9 en S 46.

En S 47 la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro entérite était de 7,2% contre 9,6% en S 46

La Réunion entre dans un contexte de post épidémie de gastro entérite