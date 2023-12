Réveillon : vous êtes en retard pour votre repas, pas de panique, on vous donne des idées

Ce dimanche soir 31 décembre 2023, c'est le réveillon du Nouvel an ! L'occasion pour beaucoup de se retrouver entre amis ou en famille, et de partager un bon repas. Si comme certains de nos journalistes, vous avez des tendances retardataires ou bien que vous n'aimez tout simplement pas passer des heures aux fourneaux, nous vous proposons donc une petite sélection de plats rapides et pas chers à préparer.

• Des œufs mimosas



Quoi de plus classique et de plus simple que des œufs mimosas ? Si les grandes surfaces sont ouvertes ce dimanche pour les courses de dernière minute, cette recette ne nécessite que très peu d'ingrédients qui se trouvent généralement déjà dans votre frigo et vos placards.



Faites bouillir vos œufs pendant dix minutes, et plongez dans un bol d'eau froide une fois la cuisson terminée. Cela vous permettra d'enlever la coquille plus facilement. Coupez-les ensuite en deux, puis séparez les blancs des jaunes.



Dans une assiette, mélangez une partie des jaunes avec de la mayonnaise – maison si vous vous sentez l'âme d'un cuistot - remplissez les blancs avec la mixture puis saupoudrez avec le reste de jaunes. Vous pouvez assaisonner le tout avec du persil.



• Variez les plaisirs



Si vous avez dans vos placards une boîte de thon ou de sardines Robert, répétez la même recette, mais en y ajoutant votre poisson émietté. N'hésitez pas à préparer des œufs avec et sans poisson pour varier les plaisirs.



• Retour dans le passé



Vous vous souvenez des korné zanbon ek macédoine ? Direction un supermarché pour vous procurer une macédoine toute prête et des tranches de jambon. Etalez la macédoine dans une tranche, que vous roulez sur elle-même, et c'est terminé. Rien de plus simple et vous ferez remonter de bons souvenirs à vos proches.



• Du tzatziki maison



Très apprécié par certains mais aussi extrêmement cher en magasin, le tzatziki – une recette grecque consommée avec du pain ou des blini – est pourtant très facile à préparer.



Si le yaourt est effectivement cher, un pack de 12 pots vous reviendra finalement aussi cher qu'un petit pot de tatziki. Nous vous laissons faire le calcul.



Mélangez dans un bol deux pots de yaourt, deux concombres découpés en dés, deux gousses d'ail, quelques feuilles de menthe et un filet d'huile d'olive. Assaisonnez à votre goût avec du sel et du poivre. Et voilà, le tour est joué.



• Tour du monde des saveurs



Vous avez utilisé deux pots de yaourt et vous vous demandez quoi faire du reste ? Pas de panique, chez Imaz Press, nous apprécions la cuisine du monde et pouvons vous proposer quelques recettes.



On vous présente donc le borani, une entrée iranienne similaire au tzatziki : remplacez le concombre par des épinards (des congelés feront parfaitement l'affaire).



Côté herbes aromatiques, on aura tendance à mettre de l'aneth plutôt que de la menthe, mais ce n'est pas obligatoire si vous n'avez pas ça dans vos placards. (Cela ne fait pas partie de la recette originale, mais chez nous on aime aussi y ajouter un filet de jus de citron et une pincée de cumin…).



Il existe d'ailleurs un plat indien similaire, duquel vous pouvez vous inspirer, qui lui inclut de la coriandre fraîche et des graines de moutarde. Faites en fonction de ce que vous avez sous la main !



Pour ceux qui apprécient les noix, vous pouvez en saupoudrer sur le tout. Gardez le bol bien au frais avant de servir. A consommer avec du pain.



• Poivrons grillés



On va maintenant sur le continent européen. Armez-vous d'un ou plusieurs poivrons – de la couleur que vous souhaitez - rincez-les et découpez-les en deux avant de le mettre 20 minutes au four à environ 230 degrés. Si vous faites un barbecue, vous pouvez les placer directement sur la grille, sans même les découper.



Retirez ensuite la peau grillée une fois que les poivrons ont refroidi, puis découpez les en lamelles. Dans un saladier, mélangez les poivrons, de l'huile d'olive, des gousses d'ail écrasées, du sel, du poivre, et du basilic si vous en avez sous la main. Et voilà ! A manger avec du pain une fois que votre plat est bien frais.



Evidemment, il existe des centaines de recettes rapides à réaliser avec peu d'ingrédients. Nous vous laissons nous proposer les vôtres.



Joyeux réveillon zot tout !



