Fête du pain : les boulangers ouvrent leurs portes au public

Cette année, la fête du pain 2023 fait son grand retour du samedi 13 au dimanche 21 mai en France. Une grande fête qui permettra à la profession de se mobiliser et d'ouvrir ses portes. Une profession particulièrement mise à mal par l'inflation. (Photo Boulanger photo RB / ImazPress)

Baguette plus chères, gâteaux plus petits et plus coûteux… Alors que le prix de l'alimentaire augmente encore en mars à La Réunion de 1,6%, le prix de nos baguettes et petits croissants lui aussi augmente.

Nous vous en parlions d'ailleurs en début d'année. À La Réunion le prix des matières premières a fortement augmenté, obligeant nos boulangers-pâtissiers à adapter leurs prix. La baguette ayant pris dans certaines enseignes 20 à 30 centimes.

Le secteur de la boulangerie-pâtisserie a énormément souffert de l’augmentation des prix. « Au cours de l’année 2022, notre secteur a subi de fortes turbulences au niveau tarifaire », indiquait Norbert Tacoun, président de la Fédération des boulangers-pâtissiers de La Réunion.

Et depuis, cela ne s'est pas arrangé.

Lire ici - Boulangerie-pâtisserie : des baguettes plus chères, des gâteaux plus petits et de plus coûteux

- Solidaires avec nos boulangers -

C'est d'ailleurs pour cela que la mobilisation de cette année à l'occasion de la fête du pain est d'autant plus importante. Une mobilisation nationale qui est l'occasion idéale de faire découvrir aux clients ce qui se passe derrière la vitrine de ce commerce de proximité aimé des Français.

Cette 26ème édition permettra aussi à la boulangerie française de fêter une grande nouvelle. En effet, le 30 novembre 2022, l’Unesco a inscrit les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

La Fête du Pain est donc une occasion extraordinaire et festive de célébrer un produit incomparable et remarquable de l’histoire de la gastronomie.

Traditionnellement, la Fête du Pain 2023 sera aussi l'écrin qui accueillera le Concours National de la Meilleure Baguette de Tradition Française. La 9ème édition aura lieu à Paris, sur le Parvis de Notre-Dame, les 15, 16 et 17 mai.

La Fête du Pain, c’est neuf jours de festivités afin de valoriser ce joyau français.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com