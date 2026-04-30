IndiGo inaugure les premiers vols directs entre Chennai et La Réunion

IndiGo est la première compagnie Indienne et compte parmi les transporteurs à la croissance la plus rapide au monde. Avec une flotte de plus de 400 appareils, elle opère plus de 2.200 vols par jour vers plus de 95 destinations en Inde et 40 à l'international. En 2025, la compagnie a accueilli 124 millions de passagers. Nous partageons, ci-dessous, le communiqué de l'aéroport Roland Garros (Photos : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

IndiGo, la compagnie aérienne préférée des Indiens, a inauguré le 29 avril les premiers vols directs entre Chennai et La Réunion. Cette nouvelle liaison est opérée trois fois par semaine en Airbus A320.

M. Vinay Malhotra, Head of Global Sales d'IndiGo, déclare : "Nous sommes ravis d'inaugurer des vols directs vers La

Réunion. Cette nouvelle destination marque une étape importante dans l'expansion de notre réseau international."

"Avec l'ouverture de cette liaison, IndiGo devient la seule compagnie aérienne indienne à proposer une connexion directe entre

l'Inde et La Réunion. Que ce soit pour le tourisme, les affaires ou les visites familiales, ce nouveau service direct offre

davantage de choix et de simplicité à nos clients."

La Réunion compte environ 300 000 habitants d’origine indienne, soit plus d’un tiers de sa population, ce qui génère une forte demande de voyages vers l’Inde.

L’Inde attire également des voyageurs réunionnais pour les échanges commerciaux, le tourisme médical, le bien-être et les pèlerinages religieux. Elle constitue aussi une porte d’entrée vers l’Asie, ce qui favorise le développement du trafic.

M. Thomas Dubus, Président du directoire de l'Aéroport La Réunion Roland Garros, ajoute : "L'ouverture à la commercialisation de la liaison entre La Réunion et Chennai constitue une étape majeure dans le développement international de notre plateforme."

"Elle est le résultat d'un travail de longue haleine mené avec nos partenaires institutionnels et économiques, et s'inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification des marchés et de renforcement de la connectivité du territoire."