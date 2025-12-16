NRL : circulation sur voies réduites dans le secteur de la ravine Lataniers

Sur la RN1, dans le cadre du chantier de la NRL, pour permettre l'avancement des travaux d’aménagement du nouvel échangeur de La Possession, un nouveau tracé sera mis en place ce mercredi 17 décembre 2025 au matin, à l'issue des travaux de nuit. De fait, dans le sens Sud/Nord, la circulation se fera sur des voies réduites (absence de BAU) dans le secteur de la ravine Lataniers. La vitesse est abaissée à 70km/h dans la zone de travaux. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Dans le sens Nord/Sud, un dévoiement de la circulation est en vigueur depuis la semaine dernière.

La vitesse est abaissée à 70km/h dans la zone de travaux et assortie d’une interdiction de dépasser pour les poids lourds de plus de 19t.

Il est demandé aux usagers d'être prudents à l’approche du chantier.