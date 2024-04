"Vilain, vantard, voleur" : une plainte déposée pour injures racistes contre le directeur général du Crédit Agricole

Suite aux révélations concernant des propos tenus par le directeur général du Crédit Agricole, une conférence de presse a été organisée par les syndicats SNECA et SUDCAM pour faire le point sur les accusations portées à son encontre. Un salarié accuse notamment le directeur général, Didier Grand, de l'avoir traité de "Malbar 3V". Des propos qu'il aurait, selon ces accusateurs, répété à l'occasion d'une réunion de fin d'année, devant plus de 500 personnes. Il a présenté une diapositive où la photo d'un salarié malbar était accolée du texte "Vilain, vantard, voleur" et "Veinard". Une plainte pour injures publiques à caractère raciste et pour harcèlement a été déposée le 26 mars 2024 auprès de la procureure de Saint-Denis. Didier Grand, par la voix de ses avocats, se défend de tout racisme. Il affirme avoir voulu "tout au contraire déconstruire des préjugés" (Photo sly/www.imazpress.com - Patrick Papama a porté plainte contre Didier Grand)