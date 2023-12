Internet : attention aux arnaques qui pullulent en cette fin d'année

Les fêtes de fin d'année sont aussi une période propice aux arnaques. E-mail et textos frauduleux, faux profils sur les réseaux sociaux, faux sites internet...Prudence sur le net (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com

Dernièrement, plusieurs personnes ont reçu des SMS semblant provenir de La Poste ou de Colissimo, les invitant à rappeler un numéro surtaxé, à payer pour la livraison de votre colis ou encore à participer à un jeu concours. Attention, cela peut être une arnaque.

"Comme nombre de grandes entreprises, La Poste est victime de détournements de son image et de personnes malveillantes qui se font passer pour elle en vous exposant à des tentatives de fraude. Pour votre sécurité, restez vigilant face à ces pratiques de piratage ou « phishing »" alerte La Poste.

Pour détecter une arnaque, vous devez savoir que La Poste ne vous demandera jamais de lui communiquer vos coordonnées bancaires ou code secret par téléphone ou e-mail, ni de la rappeler sur un numéro surtaxé (commençant souvent par "08") pour recevoir un colis : les numéros de nos services clients tel que le 3631 ou le 3634 sont tous gratuits depuis la France métropolitaine et les Outre-mer.

Dans le cas de l'affranchissement de la douane, le mail qui vous est envoyé a toujours une adresse finissant par « @laposte.fr » (et s’il s’agit d’un SMS il a pour expéditeur La Poste) et le lien qu’il contient vous amène sur le site officiel de La Poste, www.laposte.fr.

- Faux sites, faux appels et faux profils -

De nombreux sites internet sont aussi copiés pour tenter de tromper la clientère. 2 400 signalements ont été réalisés pour des arnaques sur des faux sites internet depuis le début du mois de décembre, selon les chiffres communiqués par l'Office anti-cybercriminalité (Ofac) vendredi 22 décembre à France Inter.

"Entre octobre et novembre, le nombre de plaintes pour faux sites internet a notamment augmenté de 25% sur la plateforme Thésée, créée par l’office anti-cybercriminalité de la police judiciaire" précise par ailleurs le média.

Des démarchages frauduleux par téléphone qui usurpent le nom de l'Assurance Maladie ont aussi été rapportés.

"Par exemple, lors d'un appel téléphonique se présentant comme provenant de l'Assurance Maladie, l'émetteur de l'appel laissera un message sur votre répondeur vous demandant de rappeler votre CPAM à un numéro différent du 3646. Son but est de vous faire appeler un numéro fortement surtaxé dans le but de vous soutirer de l'argent indirectement. En aucun cas, vous ne devez y donner suite" prévient Ameli, la plate-forme internet de l'Assurance Maladie.



"Nous vous rappelons que seul le 3646 (service gratuit + coût de l’appel) vous permet de joindre votre CPAM et nous vous appelons donc à la vigilance. Que ce soit par téléphone ou par mail, l’Assurance Maladie ne vous demandera jamais votre numéro fiscal ou vos identifiants de connexions."



L'usurpation d'identité est aussi très répandue. Le président du Département, Cyrille Melchior, en a d'ailleurs été victime cette semaine. Plusieurs politiciens locaux ont d'ailleurs été concernés par ces faux profils ces dernières annéées.

"Je demande aux membres de ma communauté et à tous les Réunionnais d’être vigilants et en aucun cas de verser de l’argent à quiconque en ferait la demande" a-t-il écrit ce mardi.

En cette fin d'année, prudence donc sur internet.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com