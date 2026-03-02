Jean-Michel Laso est nommé président des tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte

Jean-Michel Laso prend la tête des tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte à compter du 1er mars 2026, en remplacement de Thierry Sorin. Nous publions ci-dessous le communiqué du tribunal administratif (Photo : rb/www.imazpress.com)

Diplômé d’un DEA en droit européen en 1992, Jean-Michel Laso est nommé attaché d’administration centrale au ministère de l’économie et des finances à la sortie de ses études. Dès 1997, il est mis à disposition auprès de la section du contentieux du Conseil d’État en tant qu’assistant du contentieux et intègre le corps des magistrats administratifs en 1999.

À partir de 2000, il occupe les fonctions de rapporteur au tribunal administratif de Bastia avant de rejoindre le tribunal administratif de Montpellier en 2002 en tant que rapporteur puis comme rapporteur public. Il effectue sa mobilité au Conseil général de Vaucluse (2005-2007) avant d’être affecté au tribunal administratif de Nice en 2007.

Promu au grade de président en 2015, Jean-Michel Laso devient président assesseur à la cour administrative d’appel de Marseille. Dès 2017, il assure la vice-présidence du tribunal administratif de Marseille.

Depuis 2023, Jean-Michel Laso occupait le poste de président des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.