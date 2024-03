Pour ce jeudi 21 mars 2024, Matante Rosina se dit que la pluie d'hier soir continue un peu ce matin dans l'est. Cela ne va pas durer. Les nuages vont laisser place au soleil surtout le matin. Dans l'après-midi, les Hauts de l'île se couvrent et l'atmosphère devient plus humide. (photo vs/www.imazpress.com)