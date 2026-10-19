Journée internationale de la femme rurale : la Commission des Agricultrices 974 met à l'honneur les gardiennes de la terre et dévoile ses lauréates 2026

À l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée ce jeudi 15 octobre, la Commission des Agricultrices de La Réunion (FDSEA), présidée par Sarah Salaï, a réuni ses partenaires et les acteurs du monde agricole pour saluer le rôle indispensable des femmes dans nos exploitations et nos territoires. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Commission des Agricultrices 974)

Alors que l’ONU et la FAO ont proclamé 2026 Année internationale de la femme agricultrice, cet événement prend une résonance tout particulière.

À La Réunion comme à l’échelle mondiale, les femmes sont au cœur de la sécurité alimentaire, de la protection de l'environnement et de la transmission des savoirs, malgré les obstacles structurels et les inégalités d'accès aux ressources auxquelles elles font encore face.

- "Les agricultrices rurales, gardiennes de la nature" -

Placée sous le thème "Les agricultrices rurales, gardiennes de la nature", cette édition a mis en lumière le travail quotidien des Réunionnaises pour la préservation de la biodiversité, la gestion de l'eau, la conservation des semences et la restauration des sols.

"Les femmes sont la colonne vertébrale de nos campagnes et de nos exploitations. Célébrer leur travail, c'est reconnaître leur leadership et leur donner les moyens de bâtir une agriculture réunionnaise plus résilience et durable. Nous devons continuer à lever les freins qui pèsent sur leur activité", rappelle Sarah Salaï, présidente de la Commission des Agricultrices 974.

- Les Lauréates 2026 : Le palmarès de l'excellence agricole au féminin -

Un moment fort de convivialité et de reconnaissance a permis de récompenser des femmes d'exception qui façonnent l'agriculture péi à travers trois catégories phares :

Trophée Savoir-faire :

Willyne Racole

Céliane Virassamy

Roselyne Zettor

Trophée Engagement :

Roselyne Zettor

Cynthia Dalleau

Trophée Innovation :

Roselyne Zettor

Sylvie Boudet

Cynthia Dalleau

La Commission des Agricultrices 974 adresse ses plus chaleureuses félicitations à l'ensemble des lauréates pour leur exemplarité et remercie vivement ses partenaires historiques, le Crédit Agricole La Réunion - Mayotte et Groupama Océan Indien, pour leur soutien indéfectible auprès des agricultrices réunionnaises.

Le prochain rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2027.