Journées européennes du patrimoine : plus de 250 évènements à prévoir sur toute l'île

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024, la préfecture de La Réunion informe la population que plus de 250 évènements sont à prévoir sur toute l'île pour les journées du patrimoine. À l'occasion de cette 41ème édition, une centaine de lieux seront ouverts gratuitement pour permettre de découvrir ou redécouvrir la richesse de l'île. Une édition qui se fera sur deux thématiques : le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions ainsi que la patrimoine maritime. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : MADOI)

La 41ème édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2024. Près de 250 évènements sont prévus à La Réunion, répartis dans une centaine de lieux, pour certains ouverts exceptionnellement, témoignant du dynamisme des opérateurs à faire connaitre la richesse patrimoniale de l'ile.

Dès le vendredi 20 septembre, l'opération « Levez les yeux! » destinée aux scolaires, permettra au jeune public de participer à diverses activites en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes à la richesse et à la diversité du patrimoine qui les entoure.

L'édition 2024 se distingue par deux thématiques :

Le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions autour des routes, sentiers et des moyens de transports et de communication historiquement empruntés;

Le patrimoine maritime pour découvrir les édifices, les objets et les pratiques liés à la mer et au littoral dans le cadre du lancement de l'année de la mer.

- Programme à La Réunion -

Le temps d'un week-end, partez à la découverte des sentiers et chemins pavés à Saint-Paul, de l'histoire des anciens espaces portuaires à Saint-Denis et à Saint-Pierre, participez à la restauration d'une ancre marine à Sainte-Marie et déambulez dans les rues de Saint-Benoît ou de Saint-Denis grâce à des rallyes patrimoniaux.

Seront aussi ouverts de manière exceptionnelle l'Hôtel de la préfecture, la caserne Lambert, ou encore les juridictions comme le tribunal administratif, la cour d'appel et la chambre régionale des comptes.