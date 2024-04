Jugé pour vol de voiture, l'un des braqueurs de Saint-Joseph condamné à de la prison ferme

Ce lundi 8 avril 2024, était jugé en comparution immédiate au tribunal de Saint-Pierre, l'un des suspects dans l'affaire du braquage d'une station-service de Saint-Joseph. Comme l'avait indiqué le parquet du sud, l'homme était présenté dans le cadre d'une tentative de vol de voiture commise dans la nuit du vendredi 5 avril au samedi 6 avril. Il a été condamné à de la prison ferme. L'un de ses complices a lui écopé de 24 mois de prison dont 21 avec sursis. Une personne bien connue de la justice (Photo : www.imazpress.com)

Le suspect, Alfredo Othello, est connu pour être le fils de "maman Kaporal" dont la vidéo avait fait le tour des réseaux en 2016

Il a été condamné pour car-jacking et violences en réunion à trois ans de prison ferme et à cinq ans d’interdiction de port d’armes. Il est maintenu en détention et effectuera sa peine à la prison de Saint-Denis.

Lors de l'audience, le mise en cause aurait avoué avoir volé la voiture car en cavale après avoir commis un braquage dans une station-service.

Un deuxième homme était jugé en même temps. Il a lui été condamné à 24 mois de prison dont 21 mois avec un sursis probatoire de deux ans comprenant les obligations demandées par le procureur, 105 heures de Tig et une interdiction de port d’armes.

Des complices de ces deux mis en cause seraient toujours recherchés.

Lire aussi - Vol à main armée à Saint-Joseph : un deuxième homme interpellé

Lire aussi - Vol à main armée dans une station-service : un homme de 20 ans placé en détention provisoire

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com