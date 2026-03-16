Julia Carron Miss Excellence Réunion 2025 en route pour la finale nationale

Le 18 avril 2026, Julia Carron, Miss Excellence Réunion 2025, tentera de décrocher la couronne lors de la finale nationale en Alsace. (Photo DR)

À 21 ans, Julia Carron, a été élue Miss Excellence Réunion 2025, le 8 février dernier à Saint-Gilles. "J’habite à la Ravine des Cabris, à Saint-Pierre et j'aurai l’honneur de représenter La Réunion lors de l’élection nationale Miss Excellence France 2026".

Le 9 avril, elle prendra son envol et rejoindra les 21 autres candidates venues de toute la France pour une période de préparation à l’élection nationale. La finale de Miss Excellence France 2026 aura lieu le 18 avril 2026 au Paradis des Sources, près de Colmar en Alsace.

"Cette aventure représente pour moi une grande fierté, car elle me permet de porter les couleurs de La Réunion au niveau national et de mettre en valeur notre île, sa culture et son identité", se confie Julia Carron. "Très attachée à ma commune de Saint-Pierre, je suis heureuse de pouvoir représenter l'île et partager cette belle expérience".