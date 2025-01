Kiprix arrive à La Réunion : un outil pour comparer et dénoncer les écarts de prix avec l'hexagone

Le site Kiprix, décliné en application et déployé dans les Antilles depuis septembre 2024, devrait bientôt être disponible à La Réunion. Conçu pour permettre aux consommateurs de comparer les prix des enseignes en outre-mer et dans l'hexagone, cet outil s’inscrit dans la lutte contre la vie chère. Son créateur, Robeen Simeon, mise sur une démarche collaborative et citoyenne pour répondre à une problématique qui persiste dans les territoires ultramarins. (Photo : www.imazpress.com)

Le combat contre la vie chère dans les territoires ultramarins pourrait prendre un nouvel élan avec l’arrivée prochaine de Kiprix à La Réunion.

Ce site de comparaison de prix, déjà en service aux Antilles et dans l'hexagone, a pour ambition d’apporter transparence et équité dans un secteur où les écarts de prix restent un sujet brûlant.

Pour Robeen Simeon, son créateur, cet outil est bien plus qu’un simple comparateur : "L’objectif est de conscientiser la population et de montrer de façon factuelle les écarts de prix avec l'hexagone, parfois injustifiés."

- Un projet né d’un combat citoyen -

Originaire de Martinique, Robeen Simeon, développeur autodidacte, explique que l’idée de Kiprix lui a été inspirée par son père, disparu il y a 7 ans qui militait en faveur d'un avenir meilleur pour son île.

"J’ai travaillé six à sept ans pour concrétiser ce projet, en réponse à une problématique devenue évidente lors des mouvements sociaux contre la vie chère."

Lire aussi - À Paris, des milliers de personnes "vent debout" contre la vie chère en Outre-mer

Lancé en septembre 2024, le site s’appuie sur des relevés de prix automatisés, effectués sur les plateformes de drive des grandes enseignes comme Leclerc et Super U. À La Réunion, où le projet sera adapté aux spécificités locales, le fonctionnement restera similaire.

Les utilisateurs pourront eux-mêmes participer en scannant les prix en magasin grâce à l’application. "C’est une démarche citoyenne : plus les consommateurs s’investissent, plus les données seront précises", précise Robeen Simeon.

- Un outil pour faire bouger les lignes -

À l’heure où l’Assemblée nationale vient d’adopter une proposition de loi visant à plafonner les prix des produits de première nécessité en outre-mer, des initiatives comme Kiprix peuvent renforcer la pression sur les acteurs de la grande distribution.

Lire aussi - Discours du député Philippe Naillet sur la proposition de loi vie chère

La nouvelle législation, portée par la députée martiniquaise Béatrice Bellay, ambitionne de ramener les prix ultramarins au niveau métropolitain et de limiter la domination des grands groupes. Cependant, les résistances sont nombreuses.

Les critiques pointent l'"irréalisme" d’un alignement des prix, tandis que certains acteurs économiques, comme le Groupe Bernard Hayot (GBH), sont accusés d’abus de position dominante et de réaliser des marges trois à quatre fois supérieures à celles pratiquées en métropole.

Lire aussi - Le groupe Hayot visé par une plainte pour "abus de position dominante" révèle Libération

Pour Robeen Simeon, Kiprix peut contribuer à changer la donne. "Une enseigne m’a contacté pour consulter les prix pratiqués en métropole. Cela montre que la transparence des données peut forcer les distributeurs à repenser leurs stratégies tarifaires."

- Des écarts de prix qui persistent -

À La Réunion, les études confirment l’ampleur du problème. Selon l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR), un produit vendu 100 euros en métropole coûte 179 euros sur l’île.

Lire aussi - Observatoire des prix et des marges : "quand un produit coûte 100 euros dans l'Hexagone, il coûte 179 euros à La Réunion"

Le coût de l’alimentaire y est 37 % plus élevé selon l'Insee, un écart qui atteint même 46 % pour les produits importés. Ces chiffres alimentent un sentiment d’injustice parmi la population, qui doit composer avec un pouvoir d’achat amputé.

Malgré les mesures comme le Bouclier qualité-prix (BQP), censé offrir des produits essentiels à prix réduit, les résultats sont mitigés. Les responsables locaux, comme la présidente de Région Huguette Bello, dénoncent régulièrement une fiscalité mal ciblée.

"Certains produits sont exonérés d’octroi de mer, mais restent soumis à la TVA", souligne-t-elle sur le sujet, citant des exemples comme le savon de Marseille ou la margarine.

- Une opacité dénoncée -

L’OPMR pointe également la "relative opacité" de la grande distribution, qui freine les efforts pour comprendre la formation des prix.

Lire aussi - "On peut dépoussiérer l'octroi de mer, mais agir de façon si brutale ce n'est pas normal" estime Huguette Bello

"Les acteurs du secteur n’ont pas transmis tous les documents demandés", regrette un rapport publié en octobre 2024. Cette opacité complique le travail des observatoires et alimente les critiques envers les monopoles locaux.

Dans ce contexte, Kiprix se pose comme un outil de transparence. "En rendant ces données accessibles à tous, nous donnons aux consommateurs les moyens d’agir", insiste Robeen Simeon.

Lire aussi - Vie chère : la création d'une commission d'enquête dans les Outre-Mer validée à l'Assemblée nationale

Les prix, actualisés tous les deux à trois jours, révèlent des écarts significatifs : en moyenne, 53 % de différence entre les produits analysés en Martinique et en métropole.

- Un avenir collaboratif -

À La Réunion, le développement de Kiprix se fera en partenariat avec des développeurs locaux. Robeen Simeon espère également améliorer son application, notamment en intégrant les promotions et en facilitant les relevés à partir des tickets de caisse.

Lire aussi - La grande distribution accepte de participer à une réunion sur la vie chère

Pour cet entrepreneur engagé, l’objectif reste clair : "Si des enseignes veulent travailler avec nous, ce sera uniquement dans l’intérêt des consommateurs. Notre but est de faire bouger les lignes."

Lire aussi - Oudinot de la vie chère : beaucoup de bruit pour pas grand chose

Alors que la lutte contre la vie chère est plus que jamais au cœur des débats, Kiprix pourrait bien devenir un levier de transformation à La Réunion.

Reste à savoir si cette initiative citoyenne parviendra à surmonter les résistances et à faire entendre la voix des consommateurs face à la toute-puissance des grands groupes.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com