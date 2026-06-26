KréoBoost, la pâte énergétique réunionnaise qui distingue l’ESIROI à Ecotrophelia France 2026

Trois élèves-ingénieur.e.s de la spécialité Agroalimentaire de l’ESIROI (l’école d’Ingénieurs de l’Université de La Réunion), Clara, Manon et Alexandre ont remporté le prix "Innovation fruits et légumes" et décroché l’"Ecotrophelia France Bronze" lors du concours Ecotrophelia France 2026 dont la phase finale s’est déroulée à La Rochelle du 16 au 18 juin 2026. Ces distinctions nationales récompensent KréoBoost, une innovation en nutrition sportive conçue pour répondre aux exigences des athlètes. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Université de La Réunion)

KréoBoost est une pâte énergétique à base de patate douce orange, formulée avec 99 % d’ingrédients naturels d’origine locale. Pensée pour accompagner les sportifs en plein effort (trail, cyclisme, triathlon), c’est un concentré en énergie nécessaire aux disciplines de longue distance.

Au-delà de l’aspect nutritionnel, l’équipe a voulu briser la routine des sportifs : grâce à une texture fondante et un profil gustatif original, salé et acidulé, KréoBoost évite l’écœurement souvent provoqué par les gels énergétiques traditionnels après plusieurs heures de course.

C’est une alternative qui concilie enfin performance, plaisir et naturalité.

Ce projet est le fruit direct de la formation d’ingénieur en Agroalimentaire de l’ESIROI. Les étudiants ont mobilisé l’ensemble de leurs compétences en formulation, en innovation et en développement durable pour transformer une idée en un produit stable et adapté. Le choix de la patate douce orange ne doit rien au hasard : ce produit péi est naturellement riche en glucides complexes, visant à proposer un apport prolongé en sucre.

- Un projet engagé en faveur du territoire et l’environnement -

Derrière la performance sportive, KréoBoost porte une vraie vision éco-responsable. L’équipe a fait le choix d’un approvisionnement local et solidaire auprès de producteurs réunionnais.

Pour aller plus loin dans la lutte contre le gaspillage, le projet valorise notamment les "écarts de tri" (les légumes hors normes, non commercialisés en l’état).

Cette démarche se prolonge jusqu’au packaging : le produit est proposé dans un emballage biodégradable, léger et adapté aux contraintes de mobilité des athlètes, limitant ainsi au maximum l’impact environnemental sur les sentiers.

- Une aventure collective -

L’équipe KréoBoost a bénéficié de l’accompagnement de : Cyrielle Garcia (enseignante chercheuse), Emilie Lerda (ingénieure pédagogique HILL en agroalimentaire), et de l’écosystème de l’ESIROI (équipe enseignante de la spécialité agroalimentaire, technopole de la Réunion, CIRAD, le Fablab de l’IUT).

La participation de l’équipe à la phase finale en métropole a bénéficié de l’accompagnement financier de la Région Réunion et de la COFIP (la Commission de l’Orientation et de la Formation pour l’Insertion Professionnelle). Ce soutien institutionnel, qui a notamment permis de prendre en charge le transport des étudiants et de leurs prototypes jusqu’à La Rochelle, illustre leur engagement en faveur de la mobilité de la jeunesse réunionnaise et du rayonnement de ses talents à l’échelle nationale.

"Ma participation au concours Ecotrophelia a été une expérience enrichissante dont je ressors grandi et fier. Grandi car j’ai appris énormément de choses en peu de temps et fier car j’ai pu, avec mes camarades, faire rayonner les couleurs de mon île natale au niveau national. Malgré les hauts et les bas, le travail acharné a payé et le résultat a été au rendez-vous. Je garderai un très beau souvenir de cette expérience", témoigne Alexandre, élève-ingénieur.

"Le concours Ecotrophelia a été, à mon sens, une expérience très enrichissante et formatrice. Pour développer KréoBoost, de la simple idée jusqu’au produit final, nous avons dû sortir de notre zone de confort et aller au-delà des notions abordées en cours. La finale à La Rochelle a été ensuite l’aboutissement d’un an de travail intense et l’occasion de confronter notre produit à d’autres super innovations. Et au-delà de l’aspect professionnel, ce concours a aussi été un défi personnel : il a fallu s’organiser, être rigoureux et s’adapter pour mener à bien le projet en équipe, malgré les difficultés. Ce que je retiens finalement, c’est la fierté d’avoir transformé une idée en un projet concret, et celle d’avoir porté haut les couleurs de notre île à travers KréoBoost. C’est une expérience marquante qui ouvre la porte à de nouvelles aventures", poursuit Clara, élève-ingénieure.

Pour Manon, "Le concours Ecotrophelia a été une opportunité unique de pouvoir créer un produit, de l’idée jusqu’à sa concrétisation, tout en découvrant de nombreux domaines complémentaires et enrichissants pour notre avenir professionnel. Pendant ces 10 mois de travail, il y a eu des hauts et des bas, mais voir notre projet et notre produit prendre vie, ainsi que recevoir de nombreux retours positifs et la confiance que les personnes ont accordée à ce projet, a été une véritable récompense. Cette aventure m’a permis de grandir, aussi bien sur le plan technique qu’humain, et restera sans aucun doute l’un des moments les plus marquants de mon parcours d’ingénieure."

"Cette belle distinction au concours Ecotrophelia France 2026 est une immense fierté pour les élèves-ingénieurs et les personnels de l’ESIROI. Au-delà de la performance de Clara, Manon et Alexandre, que je félicite tout particulièrement, ce podium national valorise l’excellence de notre modèle de formation et de l’encadrement de l’école. Il démontre concrètement notre capacité à former des ingénieurs audacieux, hautement qualifiés et immédiatement prêts pour le marché du travail. En propulsant KréoBoost au plus haut niveau, nos élèves-ingénieurs confirment notre rôle de moteur d’innovation pour le territoire et de tremplin professionnel pour les talents de demain", dit Richard Lorion, Directeur de l’ESIROI.

- Une reconnaissance nationale pour la spécialité Agroalimentaire de l’ESIROI -

Les prix "Innovation fruits et légumes" et "Ecotrophelia France Bronze", accompagnés respectivement d’une dotation de 4 000 et de 2.500 euros, viennent récompenser 9 mois de travail et d’innovation menés par les élèves-ingénieur.e.s. Ils témoignent également de la qualité de la formation dispensée au sein de la spécialité Agroalimentaire de l’ESIROI, qui encourage ses élèves à développer des solutions innovantes répondant aux enjeux alimentaires, environnementaux et sociétaux de demain.

Pour l’ESIROI, ces prix marquent une performance remarquable : c’est la troisième année consécutive que ses étudiants remportent un prix lors du challenge Ecotrophelia France, et la première fois qu’une équipe de l’école est sélectionnée pour le jury national et termine sur le podium.