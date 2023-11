L'académie de La Réunion accueille l'Institut des hautes études de l’éducation et de la formation

L’académie de La Réunion accueille, à partir du lundi 20 novembre 2023, Charles Torossian, le directeur de l’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation, ainsi que les 26 auditeurs venus pour 4 jours d’études sur le thème, "co-produire l’orientation des élèves : parcours et réussite du lycée à l’université". Nous publions le communiqué ci-dessous (photo : rb/www.imazpress.com)

La journée du lundi 20 novembre sera plus particulièrement consacrée à des échanges des auditeurs avec les représentants institutionnels, au fil des différentes interventions : l’académie de La Réunion et ses principales caractéristiques éducatives (par le recteur Pierre-François Mourier), la présentation de la gouvernance de l’orientation et de l’insertion professionnelle (par le recteur et la vice-présidente déléguée à l‘éducation de la Région,

Céline Sitouze) et son pilotage académique par les services (par le délégué régional académique à l’information et l’orientation et le délégué régional académique à la formation professionnelle initiale et continue).

Les journées suivantes seront consacrées à des déplacements dans des établissements d’enseignement :

- Mardi 21 novembre : au lycée Pierre Lagourgue (au Tampon) et lycée Jean Hinglo (au Port) sur le thème "L’insertion professionnelle : la rencontre entre le monde des études et le monde du travail".

- Mercredi 22 novembre : au lycée professionnel Albert Ramassamy (à Saint-Denis) sur le thème "Développer l’agilité des élèves pour favoriser leur insertion professionnelle".

- Jeudi 23 novembre : à l’ESIROI (à Saint-Pierre) et au lycée professionnel hôtelier Christian Antou (à Saint-Paul), sur le thème "Le débouché professionnel, garant d’une orientation et d’une insertion réussie ?"

- Vendredi 24 novembre : pendant la matinée, les auditeurs s’intéresseront au sujet de l’accompagnement des jeunes en recherche d’alternatives de formation et d’insertion professionnelle, à travers à participation à trois ateliers : dispositifs Ambition emploi et Tous droits ouverts : Pôle Emploi et DEETS ; Action de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire et prépa Foquale ; Action de l’URMA. L’après-midi sera consacrée au Salon de l’étudiant organisé au Parc des expositions de Saint-Denis.



Les auditeurs de l’IH2EF sont des décideurs de tous les horizons, ayant fait acte de candidature et désignés par arrêté ministériel. Ils s’engagent pour une année dans un parcours exigeant au rythme d’un séminaire mensuel augmenté d’un séjour d’étude dans une académie ultra-marine puis dans un pays européen. Leur étude conjugue des apports d’experts et des rencontres avec des acteurs et responsables de tous niveaux, dans une démarche d’investigation. En fin de cycle, ils restituent un rapport au plus haut niveau de l’État.

Le cycle annuel des auditeurs de l’IH2EF interroge les grandes thématiques actuelles des politiques éducatives et formatives à la lumière des évolutions sociétales, des avancées de la science, dans une perspective européenne.

La thématique 2023 : l’Orientation

De la réforme du lycée qui donne aux parcours une position centrale, aux journées "découverte des métiers" dès la 5e, de la réforme de la voie professionnelle à la valorisation de l’apprentissage, de la gestion massive d’étudiants à une approche plus individualisée : toutes les composantes du système éducatif interrogent leur rapport et leur contribution à l’accompagnement du parcours des élèves et à leur réussite.

Le cycle des auditeurs 2023-2024 propose de porter un regard sur le processus d’orientation des élèves du bac-5 au bac+5

Il interrogera le sujet selon trois séquences qui structureront l’approche réflexive desauditeurs : l’insertion professionnelle des jeunes ; l’action publique nationale et européenne ; le parcours de formation des jeunes.

L'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation (IH2EF) est un service à compétence nationale rattaché au secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.