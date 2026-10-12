L’AFPAR lauréate du prix du management inspirant à Préventica Lyon 2026

Une reconnaissance nationale pour une démarche née à La Réunion. L’AFPAR (Assistance à la formation professionnelle des adultes à La Réunion) a été distinguée dans le cadre du prix du management inspirant à Préventica Lyon 2026 pour son programme R.A.Y.O.N.E. Un projet consacré au développement des ressources individuelles, à la santé mentale et à la coopération. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Afpar)

L’AFPAR figure parmi les organisations sélectionnées aux côtés de structures telles que Renault, SUEZ, le Musée Grévin, la Ville de Mulhouse ou encore la Métropole Européenne de Lille, également mises en lumière pour leurs initiatives en matière de management et de qualité de vie au travail.

Cette distinction donne une visibilité nationale à une initiative développée à La Réunion. Elle témoigne de la capacité d’un organisme de formation ultramarin à concevoir, expérimenter et déployer des pratiques RH et managériales innovantes, susceptibles d’inspirer d’autres organisations.

Pour l’AFPAR, cette reconnaissance revêt une dimension particulière : elle vient saluer une démarche profondément humaine, construite à partir des besoins exprimés par ses collaborateurs et inscrite dans une volonté d’amélioration continue de ses pratiques. R.A.Y.O.N.E : quand l’écoute des collaborateurs devient un programme de formation

Tout commence en 2025, à l’occasion d’une Journée de solidarité de l’AFPAR consacrée à la santé mentale. Les échanges avec les collaborateurs font émerger plusieurs besoins : retrouver du souffle, du sens, de la motivation et un meilleur équilibre dans leur quotidien professionnel.

Plutôt que de limiter cette initiative à une journée de sensibilisation, l’AFPAR choisit de prolonger cette dynamique en concevant un véritable programme de formation interne. R.A.Y.O.N.E est né de cette volonté de transformer la parole des collaborateurs en actions concrètes.

Son approche repose sur six dimensions complémentaires :

• R – Ressources : identifier et mobiliser ses ressources personnelles.

• A – Alignement : retrouver du sens et de la cohérence dans ses actions.

• Y – (S’)Y autoriser : s’accorder le droit de prendre soin de soi.

• O – Ouverture : développer l’écoute, l’empathie et l’intelligence relationnelle.

• N – Nourrir : entretenir les ressources et les relations qui favorisent l’équilibre.

• E – Engagement : renforcer la motivation et la capacité d’agir.

Une approche qui repose sur une conviction : pour faire grandir le collectif, il faut aussi permettre à chacun de développer ses propres ressources.

- De l’individu au collectif : une démarche qui s’inscrit dans la durée -

R.A.Y.O.N.E a été conçu comme un parcours progressif, associant développement des ressources individuelles, compétences relationnelles et coopération. Les premières évaluations du programme R.A.Y.O.N.E font apparaître des résultats encourageants, qui témoignent de l’intérêt de la démarche et de son appropriation par les participants :

• 92 % recommandent le programme ;

• 88 % déclarent utiliser des outils ou des postures abordés pendant les ateliers ;

• 76 % indiquent avoir gagné en capacité de recul ;

• 60 % déclarent mieux comprendre certaines de leurs réactions ;

• 52 % font état d’une communication plus apaisée.

Pour cet acteur de la formation professionnelle, engagé dans une mission de service public, prendre soin de ses ressources humaines contribue aussi à renforcer les conditions d’exercice de ses missions auprès des Réunionnaises et des Réunionnais.

En plaçant l’humain au cœur de sa transformation, l’AFPAR affirme ainsi une conviction : la qualité de l’accompagnement proposé aux publics repose également sur les compétences, l’engagement et la coopération des professionnels qui le rendent possible.

Pour Frédéric Dijoux, directeur général de l’AFPAR, "cette distinction représente une immense fierté pour l’AFPAR et pour l’ensemble de ses équipes. Elle vient reconnaître une démarche née à La Réunion, construite à partir de l’écoute de nos collaborateurs et portée par une ambition forte : placer l’humain au cœur de notre transformation. Au-delà de notre établissement, ce prix porte un message fort : l’innovation managériale peut naître sur tous les territoires, y compris ultramarins, et contribuer pleinement aux réflexions nationales. Depuis La Réunion, nous démontrons notre capacité à concevoir et à déployer des initiatives qui trouvent un écho au niveau national".

Anaïs Hubert, directrice des relations humaines et du dialogue social de l’AFPAR ajoute "R.A.Y.O.N.E est né d’un moment d’écoute. Des collaborateurs ont exprimé des besoins de souffle, de sens, d’équilibre et de motivation. Nous avons choisi de prendre cette parole au sérieux et de lui donner une suite concrète. Ce qui me touche particulièrement dans cette distinction, c’est qu’elle valorise une démarche profondément humaine. C’est aussi tout le sens de notre métier en ressources humaines : écouter, accompagner, expérimenter, ajuster et construire avec les équipes. R.A.Y.O.N.E porte bien son nom : nous avons envie de continuer à le faire vivre et à le faire rayonner".

- Une reconnaissance qui fait rayonner La Réunion et ses initiatives -

En distinguant R.A.Y.O.N.E, le Prix du Management Inspirant contribue à donner une visibilité nationale aux initiatives développées dans les territoires ultramarins.

Cette reconnaissance illustre la capacité de La Réunion à faire émerger des démarches innovantes en matière de management, de développement des compétences humaines et de qualité de vie au travail.

Elle rappelle également que les enjeux de santé mentale, de coopération et d’engagement concernent toutes les organisations, quels que soient leur taille, leur secteur d’activité ou leur implantation géographique.