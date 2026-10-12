Groupe Mooland : un protocole d’accord de fin de conflit trouvé, la grève terminée

Ce vendredi 9 octobre, la grève débutée le 24 septembre au groupe Mooland a pris fin. Dans la soirée, un protocole d’accord de fin de conflit a été signé à la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS). Toute la journée, grévistes et direction étaient réunis en commission de conciliation (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le syndicat UR974 félicite la détermination de tous. "La solidarité paye."

"Nous avons trouvé un accord sur les deux point principaux, dont le repos un week-end par mois", explique Clara Derfla à Imaz Press.

Le protocole compte en tout, 16 points d'accord.

"Nous avons le sentiment que ça avance dans le sens du bien-être des conditions de travail des salariés", dit-elle.

De plus, "nous avons, par cette grève, aussi appris que l'on ne peut pas laisser s'enliser des situations inacceptables. On ne peut pas être équilibré si on subit", ajoute Clara Derfla.

La reprise normale du service est prévue mardi.

- Les salariés de Mooland réclamaient de meilleures conditions de travail -

La grève a débuté le mercredi 23 septembre. 50 chauffeurs de bus étaient mobilisés à Cambaie (Saint-Paul). Parmi leurs principales revendications, la possibilité d'être en repos un week-end par mois.

Pour tenter de débloquer ce conflit social, une médiation a eu lieu avec un inspecteur du travail à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS).

Ces chauffeurs officient sur la ligne de Car Jaune Saint-Pierre – Saint-Denis, dans le réseau Kar'Ouest et sur les transports scolaires.

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