Éboulis sur le sentier Roche Plate-La Brèche : 20 mètres cubes de roches retirés, la piste pourrait rouvrir ce mardi

Ce lundi 12 octobre 2026, les travaux se poursuivent sur le sentier Roche Plate-La Brèche (cirque de Mafate), impacté par un éboulis le jeudi 8 octobre. Ce jour, les travaux se concentrent sur le garde-corps et la ligne de vie à redresser et réparer. Selon l'Office national des forêts, si aucun impact climatique ne freine les travaux, le sentier pourrait rouvrir ce mardi et être opérationnel pour le Grand Raid qui débute ce jeudi (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce jeudi, "nous avons procédé au déblayage, ce vendredi nous avons retiré 20 mètres cubes de roches du sentier", expliquait ce lundi matin à la radio, Éric De Penanros, référent sentiers à l'ONF Réunion.

- Un sentier sécurisé pour le Grand Raid -

Si les travaux sont menés à bien, le tracé de la Diagonale des Fous et du Trail de Bourbon pourront passer par là.

Toutefois, Éric De Penanros conseille aux coureurs "de ne pas s'attarder sur la zone qui subit beaucoup d'éboulements et de mouvements de terrains".

Il rassure : "il est peu probable qu'il y ait un mouvement de terrain car la falaise est sécurisée".

Dans l'éventualité où les travaux seraient ralentis, un plan B prévoit le passage des deux courses par Les Orangers, sous la passerelle des Lataniers.

Le préfet de La Réunion, après réception du chantier par l'Office national des forêts, sera le seul à pouvoir donné le feu vert par arrêté préfectoral, de l'ouverture du sentier.

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