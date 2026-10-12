Cyclisme : la réunionnaise Léa Grondin brille sur le KM de Paris-Tours

Ce dimanche 11 octobre 2026, la Réunionnaise Léa Grondin a remporté le KLM de Paris-Tours. Une première pour La Réunion. Une course sur un parcours de 216,2 kilomètres (Photos : DR)

Le début de l’épreuve s'est déroulé sur un tracé relativement roulant à travers la région Centre-Val de Loire, avant une entrée progressive dans le vignoble tourangeau.

La physionomie du parcours évolue nettement dans les 70 derniers kilomètres, avec l’apparition des premiers secteurs non asphaltés. Au total, 10 chemins de vigne sont au programme dans cette partie finale, venant ponctuer le tracé de portions étroites et accidentées.

Leur succession constitue la principale caractéristique du profil de Paris-Tours 2026.

Depuis 2018, le KM est ouvert aux filles et désormais, les équipes sont composées de deux filles et deux garçons, deux U17 et deux U19.

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