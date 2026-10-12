TiKatsou : la monnaie locale réunionnaise en pleine expansion

Six mois après son lancement - le 22 avril 2026 - la monnaie locale complémentaire et citoyenne TiKatsou a fait du chemin à La Réunion. Aujourd’hui, plus de 50 professionnels et quatre collectivités acceptent le TiKatsou comme moyen de paiement et les PME s’y mettent également (Photo : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Et pour cause ! Les études l’ont montré, un paiement en euros générant 25% à 55% de revenus en plus pour le territoire, une entreprise qui rejoint un réseau de monnaie locale voit son chiffre d’affaires progresser au bout d’un an d’entre 8 et 16%.

- 14.000 TiKatsou en circulation à La Réunion -

14.000 TiKatsou sont déjà en circulation dans le département et plus de 200 habitantes et habitants de l’île ont déjà adopté "nout moné" solidaire, qui permet de défendre l’emploi local, la cohésion sociale, et de réduire les impacts écologiques liés à nos achats.

Après un démarrage réussi dans l’ouest, le TiKatsou continue son déploiement et commence son déploiement progressif partout sur l’île.

Des stands d’informations et des bureaux de change itinérants parcourent l’île à la rencontre des habitants, des entreprises et des associations.

- Une moné péi pour booster l’économie locale -

Bien plus qu’une monnaie, TiKatsou est un levier de développement du territoire. Fondé sur le principe de l'économie sociale et solidaire (ESS), il vise à dynamiser les échanges entre les citoyens et les entreprises locales pour soutenir l’emploi, les circuits courts et la production réunionnaise.

Le principe est simple : 1 TiKatsou équivaut à 1 euro.

Le TiKatsou est ouvert à toutes les entreprises réunionnaises qui proposent un produit ou une activité locale : PME, artisans, agriculteurs, commerçants, associations...

Pour utiliser cette monnaie, les usagers doivent adhérer à l’association avant d'échanger leurs euros contre des TiKatsous.



Un annuaire en ligne est disponible pour connaitre les entreprises à coté de chez vous qui acceptent les TiKatsou : www.tikatsoureunion.re.

www.imazpress.com/[email protected]