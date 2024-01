L'association Revez ouvre ses portes pour une journée d'adoption

Une journée de l'adoption est organisée par l'association REVEZ, qui se déroulera de 10h à 17h. Ce sont plus de 50 chats adultes qui seront présentés, après avoir été sauvés en août 2023 (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Il sera également possible de parrainer un minou si vous avez un coup de coeur mais pas de place pour l'accueillir chez vous. Ou si celui qui vous fait fondre n'est pas encore prêt à quitter son refuge" précise l'association.

Ce sera l'occasion de découvrir l'abri des chats du Bernica, ainsi que les actions de l'association REVEZ mais surtout de rencontrer les animaux à l'adoption.

Une vente solidaire de boissons et de gâteaux sera organisée pour permettre d'aider les pensionnaires. Une collecte de nourriture et des ateliers pour les enfants seront également mis en place durant cette journée.

REVEZ rappelle qu'elle défend une "adoption responsable".

"C’est un engagement financier et personnel, qui permet d’offrir bien-être et santé à l’animal. En tant qu’être vivant, chaque animal, quelle que soit son espèce, mérite du temps, de l’attention et de l’amour ! L’adoption implique tous les membres d’une famille qui s’engagent à respecter et à prendre soin de leur compagnon" souligne l'association.

Tous ces chats sont issus d'un sauvetage de 2023. "C'est en août 2023, dans le cadre d'une campagne de stérilisation avec des étudiants vétérinaires, que l'association REVEZ est venue au secours de ces félins qui vivaient dans des conditions d'hygiène déplorable" rappelle l'association.

En un week-end, les chats ont été capturés, stérilisés et identifiés et leur habitat a été intégralement rénové durant des travaux menés par des bénévoles sur plusieurs semaines. Cette aide "a permis aux chats de regagner un abri conforme à leurs besoins et d'aider la personne qui en était responsable et s'est laissée dépasser par la situation, pensant les protéger en les enfermant, afin d'éviter qu'ils ne meurent empoisonnés". La journée se déroulera au Bernica, l'adresse sera communiquée sur simple demande par SMS au 0693 499 989 ou via la page de l'association.

