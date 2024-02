L’Aurar certifiée avec mention Haute qualité des soins

Les 13 établissements de dialyse de l’Aurar et la Clinique Oméga ont obtenu la certification avec mention Haute qualité des soins selon le référentiel 2021 de la Haute autorité de santé (HAS). Cette évaluation confirme le niveau d’excellence de qualité et de sécurité des soins au sein de nos établissements. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Depuis 2002, l’Aurar a toujours été certifiée au plus haut niveau lors de cette procédure d’évaluation externe, indépendante, effectuée par des professionnels mandatés par la HAS. L’Aurar atteint un résultat de 100% de conformité sur les critères impératifs et un taux global de 98,33% sur les 3 chapitres d’évaluation (le patient, les équipes de soins, l’établissement).

Les personnels de l’Aurar expriment leur fierté et se félicitent de ce renouvellement de certification, avec mention, qui vient récompenser leur culture de la qualité et de la sécurité des soins.

Cette reconnaissance est une réussite collective, l’œuvre du travail en équipe pluridisciplinaire dans chaque établissement. La certification HAS conforte les valeurs qui guident nos missions au service des usagers : proximité, qualité des soins et innovation.

L’Aurar tient à remercier l’ensemble des patients et les représentants des usagers pour leur confiance et leur implication dans cette démarche de certification.

- Nos activités -

L’Aurar est constitué d’un réseau de 14 établissements de santé de proximité spécialisés dans les maladies rénales, la nutrition et la

prévention des maladies Odhir (Obésité – diabète – hypertension – insuffisance rénale).

Maladies rénales

- Avec 13 établissements à la Réunion, l’Aurar est le seul opérateur régional à proposer l’ensemble des modalités de traitement par dialyse, dont la dialyse à domicile pour environ 10% de ses patients.

- L’établissement propose également dans ses différentes unités des consultations externes de néphrologique et un parcours de prévention des maladies rénales chroniques.

Nutrition

- La Clinique Oméga du Port, établissement de soins médicaux et de réadaptation polyvalent, est spécialisée dans la prise en charge des troubles nutritionnels, du diabète, de l’obésité ; les bilans cardiovasculaires et métaboliques.

Prévention

- L’Aurar met en oeuvre une politique de prévention primaire et secondaire auprès de la population générale avec la Karavan Odhir. Ce dispositif mobile est doté d’équipements spécifiques pour réaliser des actions de sensibilisation et de dépistage des maladies chroniques.