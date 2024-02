L’égalité d’accès aux soins de l’ensemble de la population suppose que chacun puisse accéder à ses droits

Ce jeudi 15 février 2024, une convention consolidant le partenariat de la CGSS et du conseil d’administration de l’association Saint-François d'Assise (ASFA) a été signée. Le but étant d'assurer la collaboration pour un meilleur accompagnement de la santé des patients de l’hôpital d’enfants de l’ASFA. Nous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : CGSS)

Parce que l’accès aux droits et aux soins est un enjeu important, la Sécurité sociale est activement engagée vers ceux qui se retrouvent sans droits à jour ou en rupture de soins, du fait notamment de la complexité administrative ou du besoin d’accompagnement dans les démarches relatives à l’assurance maladie.

Cet engagement suppose de travailler en partenariat avec les acteurs de terrain en ligne directe avec ces populations fragilisées, favorisant ainsi leur prise en charge globale.

La convention de partenariat entre la CGSS Réunion et l’hôpital d’enfants de l’ASFA s’inscrit pleinement dans ces objectifs. Elle a vocation à mobiliser les énergies et à renforcer les collaborations nécessaires, entre caisse transverse et centre hospitalier pour enfants autour d’enjeux et d’objectifs largement partagés.

Enjeux

Le premier enjeu de ce partenariat est celui de l’accès réel et rapide aux droits et aux soins pour des personnes pouvant être en diculté administrative.

Ainsi, dès leur arrivée en milieu hospitalier, ces patients vulnérables sont orientés vers un service dédié où des assistants sociaux, en étroite collaboration avec les services de la CGSS Réunion :

• organisent leurs accès aux consultations dispensées par l’hôpital d’enfants

• les accompagnent dans leurs démarches jusqu’à l’ouverture de leurs droits

Objectifs

Inviter les services dédiés à la prise en charge médicale de l’hôpital d’enfants de l’ASFA à renforcer leur rôle de partenaire actif du réseau local de précarité, notamment avec la CGSS Réunion.