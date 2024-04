L'est de l'île placé en vigilance fortes pluies et orages cet après-midi

Ce vendredi 12 avril 2024, à compte de 14 heures, l'est de l'île sera placé en vigilance fortes pluies et orages. Une vigilance qui devrait courir jusqu'à 20 heures. "Les nuages deviennent vite menaçants et des averses sont attendues. Ces averses sont localement soutenues, principalement sur le sud-est de l'île : du côté du Tampon, du Volcan, sur le Sud Sauvage et vers Sainte Rose ou Saint Benoît", indique Météo France (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Pour les jours à venir, "l'atmosphère est plus humide à proximité d'une bande frontale, toutefois la matinée de samedi sera assez ensoleillée".

Dimanche, "l'alizé est encore humide, les averses éparses atteignent d'abord le sud puis, s'étendent sur l'ensemble de île. Elles sont plus fréquentes et plus soutenues sur les hauts".

