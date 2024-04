L'est, le sud-est et le sud de l'île placés en vigilance fortes pluies et orages

Ce mercredi 3 avril 2024, à compter de 17 heures, l'est, le sud et le sud-est de l'île seront en vigilance jaune fortes pluies et orages. "La tendance est à l'atténuation provisoire de cette période pluvieuse en attendant une nouvelle aggravation en fin de journée", informe Météo France dans son bulletin (Photo : www.imazpress.com)

"Cette accalmie au niveau des précipitations n'est pas forcément synonyme d'amélioration puisque le ciel reste le plus souvent bouché avec une couche de nuages de moyenne et haute altitude relativement importante", poursuit le bulletin de ce jour.

Un temps dégradé qui se poursuivra ce jeudi 4 avril avec "des averses localement soutenues sur l'Est de l'île le matin. Puis, l'après-midi les nuages délivrent aussi des averses sur les hauteurs de l'Ouest".

