La météo ne va pas trop changer par rapport à hier d'après Matante Rosina. L'est est toujours arrosé ce dimanche 11 février 2024. Dans l'après-midi, il est même possible que vous entendiez quelques coups de tonnerre. Coté température elles sont plus chaudes que la normale. Matante Rosina vous conseille de bien vous hydrater avec une bonne tisane de citronnelle ou alors une bonne citronnade maison. (photo sly/www.imazpress.com)