L’Etat déploie "tous les moyens pour la maitrise des feux de forêts"

Depuis ce jeudi 26 décembre, nombreux feux de végétation sur les arrondissements Nord, Est, Ouest et Sud générant une forte tension sur les moyens opérationnels des sapeurs-pompiers. (Photo photo sly/www.imazpress.com)

Au total, 70 soldats du feu, appuyés par 4 hélicoptères bombardiers d’eau sont déjà en action sur le terrain pour maitriser les incendies. Les forces déjà mobilisés pourront compter dès ce samedi 28 décembre sur l’arrivée du DASH, en renfort, qui servira comme bombardier d’eau.

Engagée aux côtés du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), la gendarmerie nationale, concentre à la demande du préfet de La Réunion, ses patrouilles dans les zones à risques.

Les militaires vont multiplier les modes d’action (patrouilles terrestres, véhiculées ou héliportées) leur permettant d’accéder aux zones et faciliter la découverte d’éventuels contrevenants.

Au total, une trentaine de gendarmes est d’ores et déjà mobilisée dont les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie qui agissent en coopération avec les pompiers pour effectuer les premières constations et rechercher les causes et circonstances des incendies.

Aujourd’hui, 9 feux sur 10 sont d’origine humaine, et 50% de ces derniers sont dus à des gestes imprudents. Ainsi, en appliquant les bons gestes au quotidien, le risque est déjà largement diminué.

Les bons comportements face au risque

Chacun peut être acteur de la prévention des incendies de forêt et de végétation. Il suffit d’adopter un comportement responsable. Des règles de bon sens sont à respecter :

- Je jette mes mégots dans un cendrier. Si je fume dans ma voiture, je reste vigilant : les cendres incandescentes peuvent partir depuis une fenêtre ouverte.

J’organise les barbecues chez moi, sur une terrasse et loin de la végétation qui peut s’enflammer.

- Je réalise mes travaux loin de la pelouse et des herbes sèches et je prévois un extincteur à portée de main en cas de départ de feu.

- J’évite de stocker du bois, du fuel, des bouteilles de gaz aux murs de mon logement : leur présence pourrait intensifier le feu et le propager à mon habitation.

- En cas d’incendie, je compose le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes sourdes ou malentendantes), et je me mets à l’abri. La prévention du risque incendie de forêt passe avant tout par des comportements responsables.