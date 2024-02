L'Hermitage : après quatre mois de convalescence, la tortue Epoi retrouve l'océan

Ce jeudi 15 février 2024, Epoi, jeune tortue imbriquée retrouve l'océan. C'est à l'Hermitage - devant le poste des Maîtres nageurs sauveteurs, que les enfants de l'Air Marine éducative de la Saline ont pu accompagner la tortue jusqu'à l'eau. Récupérée en novembre par le Centre de soins de Kélonia, Epoi avait un fil de pêche et un hameçon au niveau du côlon (Photos : sly/www.imazpress.com)

Après des mois de convalescence, la tortue imbriquée retrouve le lagon dans lequel elle est installée depuis mai 2019, "date à laquelle elle a été photo-identifiée pour la première fois dans le cadre du programme d’étude du comportement alimentaire des tortues imbriquées sur le récif frangeant de l’Hermitage", indique Kélonia.

Lors de son sauvetage, Epoi n'avait pas pu être opérée. "À la radio un hameçon avait été observé au niveau du colon. À un endroit où il était difficile d’opérer. L’hameçon et le fils de pêche s’étant déplacés seuls jusque là, le vétérinaire et les soigneurs de Kelonia avaient décidé de garder ÉPOI en soins et de surveiller l’évolution de l’hameçon", précise le Centre de soins.

