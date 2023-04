Ce samedi 29 avril 2023, Matante Rosina remarque, pour son plus grand bonheur, qu'il fait un peu plus frais le matin. Elle va ranger son éventail pour le ressortir dans quelques mois. Le ciel est bien bleu le matin et dans l'après-midi il se charge en nuages qui pourraient amener un peu de pluie sur la capitale. (photo rb/www.imazpress.com)