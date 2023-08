Ce samedi 26 août 2023, l'humidité fait son retour d'après Matante Rosina, tout ça à cause de l'alizé qui souffle bien fort. Les averses se baladent dans les Plaines et le volcan. Sur la côte, elles sont plus timides. Les moments de soleil sont aussi timides. Dans l'ouest, le matin c'est grand soleil, puis l'après-midi, le ciel se couvre avec peut-être quelques petites pluies dans les Hauts. Les températures sont douces ce samedi. (photo rb/www.imazpress.com)