L’activité économique à La Réunion au ralenti à cause de l'inflation

L’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer (IEDOM) de La Réunion a publié le bilan annuel de ses activités pour l’année 2023. L’IEDOM annonce avoir été d'autant plus mobilisé cette année que le territoire est marqué par un ralentissement de l’activité. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

En 2023, l’activité a ralenti du fait de l’impact de la hausse des prix et du retrait progressif des mesures de soutien public. Conformément à sa mission d’observation de la conjoncture économique et financière, l’IEDOM a documenté cette évolution via ses publications récurrentes, telles que le rapport économique annuel et l’indicateur trimestriel du climat des affaires, ou thématiques.



Côté grand public, le nombre de dossiers de surendettement déposés est en sensible hausse en 2023 (+ 13 %, soit 1 331 dossiers contre 1 176 un an auparavant) après avoir reculé en 2022 (- 2 %), dépassant le niveau atteint en 2019 (année de référence avant la crise COVID). À l’inverse, les demandes de droit au compte et de consultation des fichiers d’incidents de paiement de la Banque de France se caractérisent par une tendance baissière.



La médiation du crédit a été moins sollicitée en 2023 avec 24 saisines, contre 53 demandes en 2022 pouvant s’expliquer par une atténuation progressive des impacts de la crise sanitaire. Les demandes des dirigeants portaient principalement sur la restructuration de PGE supérieur à 50.000 euros qui relève de la mission du conseiller départemental aux entreprises en difficulté.



En 2023, le correspondant TPE-PME de l’IEDOM a reçu 228 demandes relevant de problématiques liées aux difficultés de financement (trésorerie) et aux besoins d’accompagnement à la création d’entreprise. L’essentiel des structures orientées a peu d’effectif, réalise un chiffre d’affaires inférieur à 200.000 euros et appartient aux secteurs du commerce et de l’artisanat. Les missions exercées en synergie avec les réseaux d’accompagnement des entreprises portaient sur la participation à la Semaine du microcrédit de l’ADIE en janvier, au Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion organisé par le Département en septembre et à la Semaine de l’entrepreneuriat en novembre.



Au cours de l’année, l’Institut a sensibilisé 1.667 personnes aux problématiques liées à l’argent et à l’économie à travers 102 actions menées dans le cadre de sa mission d’éducation économique, budgétaire et financière des publics (EDUCFI). Ces actions ont pris la forme d’ateliers thématiques, d’évènements marquants comme la Semaine de l’éducation financière en mars, le Service National Universel en juin et les Journées nationales d’actions contre l’illettrisme début septembre.



L’IEDOM a coté 3.840 entreprises réunionnaises en 2023 sur la base de l’examen de leurs documents comptables. Dans le cadre de cette activité, plus de 500 entretiens de cotation ont été menés avec les dirigeants des entreprises qui ont permis de collecter des informations qualitatives valoriser dans la cotation.



En 2023, la demande de monnaie fiduciaire est restée forte, avec 118 millions de billets prélevés.