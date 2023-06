L'improbable leçon de politesse de Yaël Braun-Pivet à Clémentine Autain

Alors que les débats ont débuté entre les député.es concernant la proposition de loi visant à abroger l'âge de départ à la retraite à 64 ans, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet s'est lancée dans une leçon de politesse envers la députée LFI Clémentine Autain. En effet cette dernière n'a…pas dit bonjour.

C'est dans un hémicycle survolté et un contexte plus que tendu que les débats ont commencé ce jeudi. Et tandis que le gouvernement s'amuse à détricoter méticuleusement les droits des Français.es, c'est sur une formule de politesse que Yaël Braun-Pivet a décidé de s'emporter. Coupant au passage la parole de Clémentine Autain.



Alors que cette dernière débute son intervention, la présidente de l'Assemblée l'interrompt en effet, rappelant qu'il est "d'usage de saluer la présidence et le ministre avant d'intervenir". "Moi on m'a appris à dire bonjour, mais bon manifestement ce n'est pas le cas de tout le monde" ajoute-t-elle, visiblement agacée.

???? DIRECT - La députée Clémentine Autain (LFI) se fait reprendre par la présidente de l'Assemblée, après avoir oublié de saluer la présidence de l'hémicycle.



???? "Est-ce que chacune et chacun mesure l'état de mort cérébral dans lequel se trouve notre débat démocratique ?" pic.twitter.com/Q7Ul9Hv1Oa — franceinfo (@franceinfo) June 8, 2023

Certes, il est toujours de bon ton de respecter les usages, et de saluer ses homologues. Mais il est tout de même ironique de voir celle qui use de tous les recours pour éviter un vote des députés sur la réforme des retraites, depuis des mois maintenant, se vexer d'un supposé non-respect des institutions. Et qu'elle s'apprête, une nouvelle fois, à bloquer le vote de l'amendement abrogeant le recul de l'âge de départ à la retraite.



Comme le questionne Clémentine Autain, "est-ce que chacune et chacun mesure l'état de mort cérébral dans lequel se trouve notre débat démocratique ?". Vraisemblablement pas. On espère en tout cas que la présidente de l'Assemblée pourra se remettre de cet affront sans nom.



